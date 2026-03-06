Pedimos ao ChatGPT um plano para sair das dívidas em 12 meses

Sair das dívidas costuma parecer uma tarefa complexa. Mas com ajuda do ChatGPT, é possível montar um plano estruturado usando inteligência artificial para organizar as finanças.

A ferramenta consegue analisar renda, despesas e valores devidos para sugerir uma estratégia de pagamento. O resultado é um plano mensal com metas claras para reduzir o endividamento.

O modelo também ajuda a identificar hábitos de consumo, reorganizar o orçamento e priorizar dívidas com juros mais altos.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. Assistir gratuitamente

O diagnóstico financeiro feito pela IA

O primeiro passo sugerido pelo ChatGPT é fazer um diagnóstico completo da situação financeira. Isso inclui listar todas as dívidas, juros, renda mensal e despesas fixas.

A partir dessas informações, a IA organiza os dados e mostra quanto da renda está comprometido com pagamentos.

Ferramentas baseadas em automação conseguem transformar essa análise em um mapa claro das prioridades financeiras.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos

Como a IA organiza o plano de pagamento

Depois do diagnóstico, o ChatGPT sugere um plano de pagamento com prioridade para dívidas mais caras. Cartão de crédito e cheque especial normalmente aparecem no topo da lista.

O sistema também propõe dividir o processo em metas mensais. Dessa forma, o usuário acompanha a redução das dívidas ao longo do ano.

Esse tipo de estratégia usa conceitos simples de organização financeira combinados com recursos de IA generativa para estruturar o plano.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir agora

Os ajustes no orçamento sugeridos pela ferramenta

Além de organizar pagamentos, o ChatGPT também sugere ajustes no orçamento. Entre eles estão redução de gastos variáveis e renegociação de dívidas.

A IA também recomenda criar uma reserva financeira mínima para evitar novas dívidas durante o processo.

Segundo pesquisas recentes, cerca de 88% das organizações já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma função de negócios, ainda que muitas estejam em fase inicial de adoção dessas tecnologias.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. Entenda aqui

Uma aula rápida para entender inteligência artificial na prática

Para quem quer entender melhor como aplicar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os conceitos essenciais da tecnologia de forma direta e prática.

Fundamentos essenciais da inteligência artificial

Como estruturar prompts melhores no ChatGPT

Como aplicar IA no trabalho

Estratégias práticas de automação

Erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo mostra como ferramentas de IA podem ampliar produtividade, acelerar aprendizado e ajudar profissionais a lidar com mudanças no mercado.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir