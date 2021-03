Para reforçar visibilidade trans, startup abre 20 vagas exclusivas

No próximo dia 31 de março, é comemorado o dia internacional da visibilidade transgênero. A data, que simboliza a luta pela inclusão e pelo respeito de pessoas trans, também é um marco para a HR Tech Pontomais.

A empresa, que oferece tecnologia para RHs, está com 20 vagas abertas para pessoas trans nas áreas de marketing, vendas, desenvolvimento, atendimento, administrativo e Business Intelligence (BI).

Hoje, o time da Pontomais é composto por 15% dos funcionários na sigla LGBTQIA+, sendo que 20% deles fazem parte de cargos de chefia.

Para preencher as vagas abertas, a Pontomais agora conta com a ajuda do projeto TransEmpregos, que possui o maior banco de dados do país e direciona profissionais para vagas que tenham fit com perfil de cada.

O projeto existe há sete anos e, em 2020, ajudou 799 pessoas trans a serem contratadas. Hoje, são 788 empresas parceiras, sendo que 200 delas entraram no projeto nos últimos dois meses.

Inscrições

Para se inscrever nas vagas disponíveis para pessoas transgêneras da Pontomais basta acessar este link.