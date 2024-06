Olimpíada Brasileira de Economia: Conheça os 5 brasileiros que irão participar da disputa mundial

O Brasil novamente formou uma equipe de peso na Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON), competição nacional que promove a educação financeira entre jovens de todo o Brasil e classifica os melhores talentos para uma etapa mundial. Neste ano, a prova contou com 18 mil inscritos, 45 finalistas durante a fase final e cinco selecionados para a competição global.

O anúncio dos 5 brasileiros campeões foi realizado neste domingo, 9, na sede do BTG Pactual, que apoia a delegação em mais um ano. Abaixo, os nomes dos selecionados:

Antonio Lima,

Frederico Ribeiro,

João Vitor Carvalho,

Lucas Rivelli,

Manuela Buesa.

A OBECON é realizada em três etapas. Depois de superar uma fase online em que demonstram seus conhecimentos gerais, os classificados fazem uma prova escrita com questões objetivas e dissertativas, também a distância. As questões envolvem Microeconomia, Macroeconomia, Finanças, Economia Comportamental, História Econômica, Atualidades e Negócios.

Na última etapa, recebem um business case feito pela Bain & Company para resolver em grupos. Neste ano, os jovens resolveram dois cases de negócio.

“Um dos cases fazia referência aos 30 anos do Plano Real, propondo a resolução de um problema de uma pequena empresa à luz do plano que estabilizou a economia, enquanto o outro desafio propunha a avaliação de projetos que poderiam trazer maior impacto econômico e social para recuperação do Rio Grande do Sul em função da enchente recente”, diz Gabriel Perera, consultor na Bain & Company, empresa parceira do evento e responsável pela elaboração dos desafios.

Rumo ao penta

Os cinco brasileiros selecionados pela OBECON irão representar o Brasil rumo ao pentacampeonato na Olimpíada Internacional de Economia (International Economics Olympiad - IEO) que acontece em julho em Hong Kong, China.

A equipe brasileira já acumula quatro vitórias, consagrando o país como o mais premiado do mundo na competição, após o tetracampeonato conquistado ano passado na Grécia.

De acordo com o Presidente da OBECON, Raphael Zimmermann, além da progressão na qualidade técnica que tem levado o Brasil a conquistar excelentes resultados na etapa internacional, a competição também tem evoluído na diversificação dos competidores.

“Neste ano, 45% dos inscritos foram mulheres, sendo que neste ano a presença de mulheres na final dobrou. Além disso, 35% dos inscritos foram alunos que estudam ou são egressos de escolas públicas.”

Além da cerimônia de premiação, os estudantes assistiram a painéis dos sócios do BTG Pactual Mateus Carneiro, Bruno Amaral e Renato Mazzola, que compartilharam suas experiências na área e ouviram ainda as percepções de André Esteves, Chairman do BTG Pactual, sobre a construção de uma carreira de sucesso no mercado financeiro.