Brasileiros conquistam tetracampeonato na Olimpíada Internacional de Economia na Grécia

A equipe brasileira conquistou, no dia 1 de agosto, o tetracampeonato da Olimpíada Internacional de Economia (International Economics Olympiad, ou IEO), na Grécia. A competição, que é a mais tradicional do gênero no mundo, visa incentivar o estudo das ciências econômicas no Ensino Médio através de uma competição em que os participantes resolvem problemas nas áreas de Economia, Finanças e Negócios.

Fazem parte do time brasileiro campeão: Leonardo Zanetti Souza, Pedro Porto de Carvalho Nunes, Lucas Monteiro Rivelli, Luiz Filipe Peres e Renato Timoteo Wanderley. Eles trazem na mala três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, além do troféu de melhor país.

Na soma de pontuações, o time Brasil ficou na primeira posição geral, entre os 47 países participantes da competição. Em mais um ano, a delegação contou com apoio do BTG Pactual.

“É um orgulho para nós do BTG Pactual apoiar a Olimpíada de Economia e estimular jovens em desafios que os estimulem a sair de suas zonas de conforto e expandir conhecimento. E o resultado desse ano, com a equipe brasileira campeã pela quarta vez e com três medalhas de ouro, mostra que estamos no caminho certo ao investir em projetos de educação, contribuindo para o desenvolvimento do país”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Este ano, 48% dos inscritos foram mulheres e 30% fizeram ensino médio em escola pública. Para Raphael Zimmermann, presidente da Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON) e que integrou a delegação que esteve na Grécia, foi um orgulho poder mostrar ao mundo que o Brasil é uma potência nas áreas de economia, finanças e negócios.

“Estou muito feliz também pelas lideranças que estamos formando para o país, e que, em um futuro próximo, estarão à frente de governos, empresas e academia” comemora.

Como a prova é realizada?

Para chegar na Olimpíada Internacional, os estudantes passam pela primeira fase que acontece no Brasil por meio da Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON), competição nacional que promove a educação financeira entre jovens de todo o Brasil e classifica os melhores talentos para a etapa mundial. Dessa prova, são escolhidos 45 finalistas durante a fase final.

A OBECON é realizada em três etapas. Depois de superar uma fase online em que demonstram seus conhecimentos gerais, os classificados fazem uma prova escrita com questões objetivas e dissertativas, também a distância. As questões envolvem Microeconomia, Macroeconomia, Finanças, Economia Comportamental, História Econômica, Atualidades e Negócios.

Na última etapa, recebem um business case feito pela Bain & Company para resolver em grupos. As propostas são avaliadas por uma banca de especialistas e cada participante recebeu uma nota com base em sua performance.

Qual é o histórico no Brasil na IEO?

Em 2019, a delegação brasileira tirou o primeiro lugar na final da 2ª edição da IEO, na Rússia, com parceria do BTG. Em 2022, o banco renovou a parceria com a Olimpíada Brasileira de Economia, com o time de estudantes brasileiros alcançando o segundo lugar na competição que aconteceu na China.

Quem são os vencedores da IEO deste ano?

A Olimpíada Internacional de Economia contou com 8 representantes brasileiros, sendo que cinco deles voltarão para casa com medalhas. Veja que são os ganhadores da IEO deste ano: