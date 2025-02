Maratona CIEE: evento gratuito irá oferecer 11,6 mil vagas de emprego

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, oportunidades como a Maratona de Vagas, promovida pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), se tornam fundamentais para a empregabilidade jovem. O evento, que acontece nesta quinta-feira (20), entre 9h e 15h, na sede da instituição, em São Paulo, promete conectar estudantes e recém-formados com empresas de diversos setores, oferecendo mais de 11,6 mil vagas.

Além das oportunidades, a Maratona contará com a aplicação de provas de processos seletivos públicos, que somam 9,2 mil vagas, e entrevistas in loco para programas de estágio e aprendizagem. Segundo Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, a ação permite que os participantes saiam do evento já encaminhados para uma vaga.

“Nosso objetivo é facilitar ao máximo a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Durante a Maratona de Vagas, eles têm a chance de se conectar diretamente com recrutadores, passar por processos seletivos e, em muitos casos, já sair do evento com uma colocação garantida”, afirma Vargas.

Como funcionará o evento

Ao chegarem à sede do CIEE, localizada no Itaim Bibi, os candidatos serão triados de acordo com seu cadastro no sistema da instituição. Para garantir um atendimento ágil e eficiente, serão disponibilizados 50 pontos de atendimento, podendo chegar a 60 conforme a demanda.

Após essa primeira etapa, aqueles que forem compatíveis com as oportunidades disponíveis serão direcionados para o Edifício Integração do CIEE, onde poderão realizar provas de processos seletivos e participar de entrevistas com empresas dos setores varejista e de saúde.

Quem pode participar e como se preparar

A Maratona de Vagas é gratuita e aberta para jovens que buscam estágio ou aprendizagem. Para participar, basta levar:

RG e CPF

Comprovante de residência (pode estar no nome dos pais ou responsáveis)

Além disso, é recomendável que os participantes estejam preparados para entrevistas, com um bom conhecimento sobre as empresas e áreas de atuação desejadas.

O impacto do CIEE na empregabilidade jovem

Com 61 anos de atuação, o CIEE se consolidou como uma das maiores ONGs de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina. Desde sua fundação, a instituição já auxiliou mais de 7 milhões de brasileiros a ingressarem no mercado de trabalho, por meio de programas de estágio, aprendizagem e capacitação profissional.

A Maratona de Vagas é mais uma iniciativa que reforça esse compromisso, promovendo o acesso de jovens a oportunidades que podem transformar suas trajetórias profissionais.

Serviço:

Evento: Maratona de Vagas (Sede CIEE)

Maratona de Vagas (Sede CIEE) Data e Horário: 20 de fevereiro, das 9h às 15h

20 de fevereiro, das 9h às 15h Endereço: Rua Tabapuã, 445 - Itaim Bibi, São Paulo

Rua Tabapuã, 445 - Itaim Bibi, São Paulo Gratuito

Para mais informações sobre o evento e outras oportunidades, acesse o site do CIEE: http://www.ciee.org.br