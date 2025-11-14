Eles enviaram um e-mail para Sam Altman pedindo empréstimo – hoje a empresa deles vale US$ 8 bilhões

A ascensão da Harvey (um produto de inteligência artificial generativa desenvolvido para o setor jurídico) sintetiza como a inteligência artificial começou a remodelar, em alta velocidade, um dos setores mais tradicionais do mundo: o jurídico.

A startup fundada por Winston Weinberg e Gabe Pereyra passou de um experimento doméstico com GPT-3 a um negócio avaliado em US$ 8 bilhões em menos de um ano, com apoio de nomes como OpenAI, Sequoia, Andreessen Horowitz e Google Ventures. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Weinberg era um advogado júnior quando percebeu que a IA poderia alterar profundamente a rotina de pesquisa, análise e produção de documentos legais.

A constatação veio após testar o modelo em casos reais e submeter respostas geradas pela IA a especialistas, que validaram a precisão em grande parte dos exemplos.

Foi esse desempenho que impulsionou os fundadores a enviar um e-mail para Sam Altman e Jason Kwon, encontro que resultou no primeiro cheque institucional do OpenAI Startup Fund.

Desde então, a Harvey ampliou sua presença global e atraiu grandes bancas e departamentos jurídicos corporativos.

Hoje, são 235 clientes em 63 países, incluindo a maioria dos maiores escritórios dos Estados Unidos.

O avanço também se traduz em números: a empresa superou US$ 100 milhões em receita recorrente anual em agosto e expandiu seu faturamento corporativo de 4% para 33% em apenas alguns meses.

A relevância da plataforma se apoia em três frentes principais:

automação de rascunhos;

pesquisas jurídicas e análise de grandes volumes de documentos;

tarefas centrais no trabalho jurídico e altamente sensíveis à precisão.

A parceria com a LexisNexis ampliou o alcance das consultas e abriu caminho para o crescimento no contencioso, área que avança rapidamente à medida que mais bases de dados ficam disponíveis.

Para investidores, o diferencial está na ambição técnica.

A Harvey trabalha para construir um sistema “multiplayer”, capaz de operar entre escritórios e clientes sem violar barreiras éticas e regras de confidencialidade — um desafio complexo em um ambiente regulatório fragmentado, com leis rígidas de dados em países como Alemanha e Austrália.

A adoção ainda é pequena diante dos 8 a 9 milhões de advogados no mundo, mas Weinberg sustenta que o potencial de transformação está nos fluxos de trabalho mais valiosos: diligências, fusões e aquisições e transações que envolvem dezenas de milhões de dólares em honorários.

É nesse espaço que a IA pode elevar produtividade, precisão e velocidade, tornando-se uma habilidade estratégica para qualquer profissional que lide com informação complexa em escala.

