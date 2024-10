"O RH é meu braço direito para tudo", diz o CEO da concessionária Arteris

Como forjar uma cultura forte numa empresa com funcionários espalhados por todos os cantos?

A pergunta está no dia a dia do engenheiro Sergio Garcia, CEO da concessionária de rodovias Arteris.

Quase metade dos 4.000 funcionários diretos estão alocados em praças de pedágio nos 3.250 quilômetros de rodovias administradas pela empresa em cinco estados do Sul e do Sudeste.

Boa parte desses profissionais cumpre o trabalho longe de um computador. Alguns sequer possuem um e-mail.

Apostar numa intranet convencional, portanto, não seria uma boa ideia na Arteris. Ao mesmo tempo, simplesmente evitar o assunto estava longe de ser uma solução.

A dispersão geográfica poderia dificultar a comunicação entre os times e, no fundo, atrapalhar a produtividade.

Para superar a distância, uma saída foi apostar numa rede social interna chamada Conecta. Todo mundo com um smartphone pode acessar a rede social.

Por ali, a gerência da Arteris divulga as principais novidades da empresa. Além disso, colegas interagem entre si para trocar experiências profissionais.

Gerida pelo time de recursos humanos da Arteris, a rede social é considerada um sucesso: 98% dos funcionários têm um perfil ativo na Conecta.

Até mesmo assuntos triviais dos funcionários, sem relação com o trabalho, são tratados nos fóruns online.

A experiência do Conecta fez de Garcia um CEO muito conectado com a gestão de pessoas. "O RH é meu braço direito para tudo", disse Garcia na 15ª edição do Clube CHRO.

O encontro é realizado pela EXAME Corporate para trocar experiências entre líderes de recursos humanos de diferentes companhias.

Garcia está na liderança da Arteris desde 2021. Até então, era diretor executivo de operações no Brasil e diretor das concessões de rodovias federais na companhia de capital espanhol.

Antes da Arteris, onde trabalha desde 2018, Garcia construiu uma carreira sólida como executivo de empresas de infraestrutura.

No currículo estão posições de destaque na Liga Logística, que atua no setor de óleo e gás, além de atuações nos times comerciais da MRS, de ferrovias, e do Grupo Wilson, Sons, de terminais portuários.

A palestra foi dirigida a um grupo de 27 líderes de RH reunidos na fábrica de chocolate da marca Dengo, na zona oeste de São Paulo.

O décimo encontro do Clube CHRO deste ano contou com representantes das seguintes empresas:

