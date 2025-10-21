O que ninguém te conta sobre liderar uma equipe com cinco gerações diferentes — e como virar o jogo

6. Inspirational Leadership: Leading with Sense (Thinkstock)
Com cinco gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho, liderar times diversos exige mais do que experiência, requer empatia, flexibilidade e diálogo.
Diferenças de valores, estilos de comunicação e prioridades podem gerar atritos, mas também trazem novas perspectivas e inovação. Os dados foram retirados do site Harvard Business Review.
Lidar com profissionais de diferentes idades exige mais do que experiência técnica. Envolve escuta ativa, empatia e disposição para aprender com cada geração. Veja cinco atitudes recomendadas para criar equipes mais integradas e produtivas:
O primeiro passo para gerenciar equipes multigeracionais é abandonar rótulos. Cada geração foi moldada por contextos econômicos e culturais diferentes, o que influencia sua visão sobre trabalho, estabilidade e propósito.
Ao invés de generalizar, busque compreender as experiências que formaram esses profissionais e o que realmente valorizam.
Métodos de comunicação variam. Alguns preferem ligações e encontros presenciais, outros se sentem mais produtivos com e-mails e mensagens.
Não há certo ou errado, o importante é encontrar um meio-termo que funcione para todos. Incentive conversas francas sobre preferências e mostre disposição para se adaptar quando necessário.
Assuntos antes evitados, como diversidade, saúde mental e inclusão, hoje fazem parte das conversas no trabalho. Cabe ao líder garantir que essas discussões ocorram em um ambiente de segurança psicológica, onde ninguém se sinta forçado a concordar, mas todos compreendam o valor de diferentes perspectivas.
Em reuniões, garanta que tanto os mais jovens quanto os mais experientes possam contribuir. Se notar que apenas um grupo está sendo ouvido, mude a dinâmica: incentive os mais novos a se expressarem e os veteranos a compartilharem sua experiência.
Quando todos se sentem valorizados, o aprendizado se torna mútuo.
