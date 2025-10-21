Carreira

O que ninguém te conta sobre liderar uma equipe com cinco gerações diferentes — e como virar o jogo

Veja como líderes podem transformar choques de gerações em colaboração e respeito mútuo

6. Inspirational Leadership: Leading with Sense (Thinkstock)

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19h38.

Com cinco gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho, liderar times diversos exige mais do que experiência, requer empatia, flexibilidade e diálogo.

Diferenças de valores, estilos de comunicação e prioridades podem gerar atritos, mas também trazem novas perspectivas e inovação. Os dados foram retirados do site Harvard Business Review.

Cinco formas de liderar diferentes gerações no mesmo time

Lidar com profissionais de diferentes idades exige mais do que experiência técnica. Envolve escuta ativa, empatia e disposição para aprender com cada geração. Veja cinco atitudes recomendadas para criar equipes mais integradas e produtivas:

1. Desconstrua estereótipos e entenda o contexto de cada geração

O primeiro passo para gerenciar equipes multigeracionais é abandonar rótulos. Cada geração foi moldada por contextos econômicos e culturais diferentes, o que influencia sua visão sobre trabalho, estabilidade e propósito. 

Ao invés de generalizar, busque compreender as experiências que formaram esses profissionais e o que realmente valorizam.

2. Comunique preferências abertamente

Métodos de comunicação variam. Alguns preferem ligações e encontros presenciais, outros se sentem mais produtivos com e-mails e mensagens. 

Não há certo ou errado, o importante é encontrar um meio-termo que funcione para todos. Incentive conversas francas sobre preferências e mostre disposição para se adaptar quando necessário.

3. Respeite valores e limites individuais

Assuntos antes evitados, como diversidade, saúde mental e inclusão, hoje fazem parte das conversas no trabalho. Cabe ao líder garantir que essas discussões ocorram em um ambiente de segurança psicológica, onde ninguém se sinta forçado a concordar, mas todos compreendam o valor de diferentes perspectivas.

4. Dê voz a todos e evite favoritismos

Em reuniões, garanta que tanto os mais jovens quanto os mais experientes possam contribuir. Se notar que apenas um grupo está sendo ouvido, mude a dinâmica: incentive os mais novos a se expressarem e os veteranos a compartilharem sua experiência. 

Quando todos se sentem valorizados, o aprendizado se torna mútuo.

