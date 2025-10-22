Esse erro de investimento parece inofensivo — até destruir sua empresa, diz Jim Cramer

Evitar estratégias de curto prazo baseadas em euforia e apostar em fundamentos sólidos são atitudes indispensáveis para qualquer profissional de finanças corporativas comprometido com a geração de valor sustentável.

Quem alerta é Jim Cramer, ex-gestor de fundos de hedge, no livro “Como Ganhar Dinheiro em Qualquer Mercado”.

No início do livro, Cramer destaca uma série de decisões que, segundo ele, são “caminhos fáceis para o desastre” quando o assunto é construção de riqueza.

Entre elas, está a prática de apostar em ações “meme”, ou seja, em empresas que viralizam na internet e atraem investidores em busca de ganhos rápidos, como foi o caso da GameStop em 2021.

Naquele período, as ações da varejista dispararam de centavos para mais de US$ 120 por ação, impulsionadas por fóruns como o Reddit.

No entanto, anos depois, voltaram a patamares modestos, hoje girando em torno de US$ 20. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Ações ‘meme’ e o risco de volatilidade para o caixa empresarial

Para ele, a euforia em torno dessas ações não passa da chamada “teoria do tolo maior”, uma lógica em que se compra um ativo supervalorizado esperando vendê-lo a alguém ainda mais otimista (ou desinformado).

Essa mentalidade especulativa, segundo o especialista, não combina com a realidade de empresas que precisam gerir grandes volumes de capital com responsabilidade e foco no futuro.

“Quando você compra ações como a GameStop, isso é literalmente uma dança das cadeiras, e eu sou contra a dança das cadeiras e sou a favor de investir.”, ele afirma.

O alerta é especialmente relevante para profissionais de finanças corporativas, que muitas vezes são os guardiões da liquidez e do planejamento estratégico das empresas.

Decisões precipitadas, mesmo que tenham ótimas proposta no curto prazo, podem impactar negativamente não só o desempenho financeiro de um período, mas a reputação e a sustentabilidade do negócio no longo prazo.

Especular ou investir: a diferença que define o futuro financeiro

Cramer não é totalmente contra a especulação, ele mesmo sugere que uma pequena parte da carteira de investimentos possa ser dedicada a apostas mais ousadas, desde que dentro de uma estrutura sólida de capital.

No entanto, ele enfatiza que as escolhas principais devem recair sobre ativos fundamentados em dados, resultados e vantagens competitivas reais.

“Gostaria que você entrasse [em uma ação] e, se for uma empresa realmente boa, você fica”, afirma. “Mas a GameStop não era uma boa empresa. Eram apenas pessoas que estavam apenas correndo atrás.”, ele complementa.

A lição para profissionais de finanças: consistência vence o hype

A orientação de Cramer ecoa uma questão para os líderes e analistas de finanças corporativas, afirmando que: é preciso resistir à tentação do ganho rápido em favor de uma construção sólida e estratégica de valor.

Isso significa: Estudar balanços

Entender o mercado

Analisar concorrência

Investir com base em dados, não em memes.

“Minha versão de investimento pode não lhe dar a euforia instantânea de uma ‘vitória’ de curto prazo que eventualmente desabará”, escreve. “Mas comprar e manter ações de empresas de ponta pode aumentar seu dinheiro de forma espetacular ao longo do tempo.”, diz o ex-gestor.

No ambiente corporativo, essa abordagem não é apenas prudente, é essencial. Afinal, quando os recursos de uma empresa estão em jogo, não há espaço para apostas.

Há, sim, espaço para estratégias que pavimentem o crescimento sustentável, mitiguem riscos e posicionem a organização para competir no longo prazo.

