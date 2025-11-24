O que fez a Microsoft recontratar quem saiu para aprender IA em outro lugar?

Aos 29 anos, Sophia Sun decidiu interromper sua trajetória na Microsoft e apostar em um desafio pouco familiar: construir um produto de inteligência artificial em uma empresa menor. O movimento, arriscado para muitos, acabou se tornando o ponto de virada que a levou de volta à gigante da tecnologia em um cargo sênior dedicado exclusivamente à IA. As informações foram retiradas de Business Insider.

Como começar em IA?

Sun trabalhou na Microsoft entre 2018 e 2023, passando por projetos como o HoloLens e uma área de educação digital.

A mudança veio quando decidiu se aproximar do universo de criadores, migrando para a Kajabi em janeiro de 2023. Ali, percebeu um problema concreto do setor: criadores com pouca experiência em marketing e dificuldade para transformar conteúdos longos em materiais prontos para redes sociais.

A partir desse diagnóstico, ela propôs um produto capaz de condensar textos, transformar episódios de podcast em blogs e gerar vídeos curtos para plataformas como TikTok e Instagram.

Antes de apresentar a ideia, esperou um mês para entender prioridades internas e só então ganhou sinal verde para avançar.

O que realmente prova que você sabe trabalhar com IA?

Sem experiência prévia em desenvolvimento de produtos de IA, Sun aprendeu fazendo.

Leituras técnicas, conversas com líderes e testes intensivos de prompts ajudaram a moldar o que se tornaria o Creator Studio, lançado em março de 2024.

Para experimentar rápido, criou uma ferramenta interna de testes e usou seu próprio acervo de 200 episódios de podcast como material de validação.

Quando surgiu a vaga para trabalhar com IA generativa visual na Microsoft, em 2024, Sun tinha algo que poucas candidaturas apresentavam: um produto real. Na entrevista, detalhou decisões técnicas, erros, correções e resultados — exatamente o tipo de experiência que o setor mais busca hoje.

Recontratada como senior AI product manager, em tradução, gerente sênior de produto IA, ela reforça que notas altas importam, mas nada supera a força de um projeto tangível.

Para ela, testar agentes de IA no dia a dia, identificar problemas reais e propor soluções são hábitos que constroem maturidade profissional — mesmo em empresas que ainda não investem pesado no tema.

