CEO afirma que a IA vai remodelar o trabalho e aponta o setor financeiro como próximo alvo

A inteligência artificial entrou numa nova fase de impacto sobre o mercado de trabalho e o próximo movimento pode atingir o coração do setor financeiro. O alerta vem de Aidan Gomez, CEO da Cohere e um dos nomes centrais da revolução dos modelos de linguagem, que afirma que a tecnologia ainda opera em tarefas básicas, mas já demonstra capacidade de avançar sobre funções altamente qualificadas e redesenhar rotinas inteiras dentro das empresas. As informações foram retiradas de Business Insider.

Em entrevista ao podcast “Grit”, do fundo Kleiner Perkins, Gomez explicou que as empresas ainda exploram apenas as funções mais elementares da tecnologia. Hoje, a maior parte dos usos se concentra em tarefas simples, como resumir e organizar informações.

Para ele, isso indica que a adoção corporativa está longe de atingir seu potencial — e os impactos mais profundos virão quando os modelos passarem a executar etapas inteiras do trabalho intelectual.

O setor financeiro é o próximo alvo da IA?

Os primeiros sinais dessa transição aparecem na engenharia de software, onde ferramentas como Cursor e modelos avançados já permitem que usuários sem conhecimento formal consigam escrever programas.

A mudança, segundo Gomez, deve se espalhar rapidamente para outras áreas, em especial o setor financeiro.

A Cohere, sediada em Toronto, mantém parcerias com instituições como RBC e TD Bank, utilizando modelos de linguagem para apoiar operações internas e acelerar processos analíticos.

Gomez afirma que a tecnologia tende a avançar justamente sobre o trabalho altamente qualificado — por ser escasso e caro para as empresas.

“Há muita demanda por essas pessoas, mas não há profissionais suficientes para fazer todo o trabalho que o mundo precisa”, disse.

Modelos de linguagem, diz, são particularmente eficientes nas atividades típicas desses cargos: análise de dados, tomada de decisão, interpretação de documentos e processamento de grandes volumes de informação.

À medida que as empresas deixarem de usar IA apenas para automatizações básicas e avançarem para soluções de apoio direto à execução do trabalho, as carreiras mais preparadas para integrar a tecnologia tendem a ganhar destaque.

