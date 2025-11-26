Carreira

O que está desviando sua energia de líder — e como retomar o controle?

Como filtrar ruídos e proteger o que realmente importa na liderança

Novo território: mudança começa ao se abrir para ambientes fora do padrão. (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11h59.

Entre pressões do negócio, excesso de informação e notificações constantes, líderes enfrentam um volume de ruído que ameaça sua clareza e seu impacto.

Quando cada pessoa ao redor tem um conselho, uma crítica ou uma opinião urgente, a capacidade de decidir se perde no meio da confusão. 

Focar no essencial exige intenção, silêncio estratégico e domínio interno. As informações foram retiradas do site Germain Empowerment.

O que realmente significa liderança em meio ao ruído

O chamado ruído de liderança aparece em forma de críticas, mensagens conflitantes, conselhos não solicitados e até do turbilhão mental que destróem confiança, clareza e discernimento. Com a força das redes sociais e dos aplicativos, tudo chega na velocidade da luz, competindo pela atenção do líder e desviando energia do que realmente importa.

Esse ruído também nasce de dentro. Dúvidas, comparações e pensamentos ansiosos enfraquecem a capacidade de agir com firmeza. Quando deixado sem controle, ele empurra o líder para o modo automático, repetindo padrões tradicionais em vez de explorar novas possibilidades.

Quando o ruído domina, as decisões pioram

Líderes submersos no excesso de estímulos ficam drenados e perdem foco no propósito. A energia se dispersa, a estratégia fica confusa e a tomada de decisão se torna reativa, movida por emoção ou medo. 

O risco maior é deixar que vozes externas, ou internas, substituam o próprio julgamento e desviem o time do caminho.

Escolha bem quem você escuta

Nem toda orientação ajuda. Mentores alinhados fortalecem, mas conselhos distorcidos criam insegurança. Cercar-se de pessoas que elevam a visão, e não distorcem, mantém o líder no rumo certo.

Liderar acima do barulho é uma decisão diária

Ficar acima do ruído não acontece por acaso. É fruto de intencionalidade, foco e disciplina. Quando o líder consegue separar o sinal do barulho, recupera energia, toma decisões melhores e mantém o time guiado pelo que realmente importa. 

Essa é a base para uma liderança mais forte, estratégica e sustentada pelo propósito.

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

