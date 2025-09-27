O paradoxo da IA no Brasil: 72% apostam, mas só 9% aplicam

A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito a especialistas em tecnologia e se tornou pauta estratégica no alto escalão das empresas brasileiras. É o que mostra um levantamento da Bain & Company, que aponta: 72% dos executivos no Brasil já consideravam a IA generativa uma prioridade de investimento em 2024.

O dado reflete a velocidade com que a tecnologia passou a ocupar espaço nas discussões sobre inovação, produtividade e competitividade. No entanto, a pesquisa também revela o outro lado da moeda: apenas 9% das companhias afirmam usar automações de IA de forma realmente disseminada em seus processos.

Entre a intenção e a prática

Segundo o relatório, a maioria das organizações ainda está em fase de exploração ou projetos-piloto, testando casos de uso em áreas como atendimento ao cliente, marketing e operações. Isso mostra que, embora exista interesse e expectativa em relação à IA, a maturidade na aplicação prática ainda é limitada.

Para especialistas, essa lacuna entre intenção e execução se explica por três fatores principais:

Falta de clareza sobre casos de uso prioritários

Escassez de profissionais preparados para guiar a aplicação da IA

Desafios relacionados à governança, ética e privacidade dos dados

O desafio do “como perguntar”

Mais do que a adoção da tecnologia em si, o relatório sugere que as empresas precisam desenvolver competências para extrair valor real da IA. Nesse contexto, ganha importância a habilidade de criar prompts claros, específicos e alinhados às metas de negócio.

“Não é sobre o que você pergunta, mas como você pergunta. Um bom prompt pode transformar a IA de uma ferramenta genérica em um verdadeiro consultor estratégico”, explica o estudo.

O próximo passo

Com a pressão por produtividade e inovação, a tendência é que mais empresas passem da fase de testes para a aplicação em escala nos próximos meses. Para isso, será fundamental investir tanto em tecnologia quanto em capacitação.

A pesquisa da Bain & Company reforça: a IA generativa já é prioridade para os executivos brasileiros — o desafio agora é transformar expectativa em resultado concreto.

