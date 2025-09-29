Última chance de se inscrever neste curso gratuito que forma talentos para o mercado

Hoje é o prazo final para se inscrever no Carreira de Excelência, programa do Na Prática que prepara universitários para o mercado e oferece uma oportunidade única de crescimento.

Gratuito e com bolsa integral, o curso combina vivência presencial, teoria e aplicação prática, conectando estudantes às melhores oportunidades do país.

Formação prática e networking de alto nível

Criado para complementar o ensino universitário com uma visão realista do mercado, o programa oferece:

Aulas presenciais em setembro e outubro em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Brasília.

Projeto prático “salto” : uma experiência transformadora para aplicar o aprendizado e ser avaliado por profissionais de destaque.

Networking estratégico : interação com especialistas e outros jovens talentos.

Cidades da edição presencial de outubro

Edições presenciais do dia 11 de outubro:

Botucatu - SP

Campinas - SP

Campo Grande - MS

Florianópolis - SC

Fortaleza - CE

Maceió - AL

Natal - RN

Porto Alegre - RS

São Carlos - SP

São Paulo - SP

Essa estrutura híbrida garante acessibilidade nacional e um ambiente de aprendizado intenso, pensado para acelerar carreiras desde o início.

Resultados reais: salários mais altos e protagonismo

Participantes do Carreira de Excelência registram até R$ 9 mil a mais por ano em salários e 20% mais protagonismo profissional. O curso oferece ferramentas para:

Desenvolver autoconfiança e protagonismo

Aprimorar a tomada de decisão

Superar a falta de experiência inicial

Por que você não pode perder essa oportunidade?

As inscrições encerram hoje. Em apenas cinco semanas, você terá acesso a uma jornada prática, com projetos reais e contato direto com profissionais do mercado.

O Carreira de Excelência já transformou a trajetória de milhares de jovens e agora é a sua vez.

Saiba como ter sucesso no início da carreira

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

Ter maior clareza sobre sua carreira

Superar o desafio da falta de experiência

Desenvolver autoconfiança e protagonismo

Aprimorar a habilidade de tomar decisões

Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional

