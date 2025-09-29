Carreira

Última chance de se inscrever neste curso gratuito que forma talentos para o mercado

Curso gratuito e híbrido com bolsa integral, networking e projeto prático encerra inscrições hoje

(PeopleImages/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10h15.

Hoje é o prazo final para se inscrever no Carreira de Excelência, programa do Na Prática que prepara universitários para o mercado e oferece uma oportunidade única de crescimento. 

Gratuito e com bolsa integral, o curso combina vivência presencial, teoria e aplicação prática, conectando estudantes às melhores oportunidades do país.

Formação prática e networking de alto nível

Criado para complementar o ensino universitário com uma visão realista do mercado, o programa oferece:

  • Aulas presenciais em setembro e outubro em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Brasília.
  • Projeto prático “salto”: uma experiência transformadora para aplicar o aprendizado e ser avaliado por profissionais de destaque.
  • Networking estratégico: interação com especialistas e outros jovens talentos.

Cidades da edição presencial de outubro

Edições presenciais do dia 11 de outubro:

  • Botucatu - SP
  • Campinas - SP
  • Campo Grande - MS
  • Florianópolis - SC
  • Fortaleza - CE
  • Maceió - AL
  • Natal - RN
  • Porto Alegre - RS
  • São Carlos - SP 
  • São Paulo - SP 

Essa estrutura híbrida garante acessibilidade nacional e um ambiente de aprendizado intenso, pensado para acelerar carreiras desde o início.

Resultados reais: salários mais altos e protagonismo

Participantes do Carreira de Excelência registram até R$ 9 mil a mais por ano em salários e 20% mais protagonismo profissional. O curso oferece ferramentas para:

  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo
  • Aprimorar a tomada de decisão
  • Superar a falta de experiência inicial

Por que você não pode perder essa oportunidade?

As inscrições encerram hoje. Em apenas cinco semanas, você terá acesso a uma jornada prática, com projetos reais e contato direto com profissionais do mercado. 

O Carreira de Excelência já transformou a trajetória de milhares de jovens e agora é a sua vez.

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance. 

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

  • Ter maior clareza sobre sua carreira 
  • Superar o desafio da falta de experiência 
  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo 
  • Aprimorar a habilidade de tomar decisões 
  • Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional 

CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO

