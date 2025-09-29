Última chance de se inscrever neste curso gratuito que forma talentos para o mercado

(PeopleImages/Getty Images)
Redatora
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10h15.
Hoje é o prazo final para se inscrever no Carreira de Excelência, programa do Na Prática que prepara universitários para o mercado e oferece uma oportunidade única de crescimento.
Gratuito e com bolsa integral, o curso combina vivência presencial, teoria e aplicação prática, conectando estudantes às melhores oportunidades do país.
Criado para complementar o ensino universitário com uma visão realista do mercado, o programa oferece:
Edições presenciais do dia 11 de outubro:
Essa estrutura híbrida garante acessibilidade nacional e um ambiente de aprendizado intenso, pensado para acelerar carreiras desde o início.
Participantes do Carreira de Excelência registram até R$ 9 mil a mais por ano em salários e 20% mais protagonismo profissional. O curso oferece ferramentas para:
As inscrições encerram hoje. Em apenas cinco semanas, você terá acesso a uma jornada prática, com projetos reais e contato direto com profissionais do mercado.
O Carreira de Excelência já transformou a trajetória de milhares de jovens e agora é a sua vez.
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO