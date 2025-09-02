Nunca diga 'escreva como um humano', esse é um comando que engana a IA; veja o porquê

“Escreva como um humano.” Essa frase tem se tornado comum entre usuários do ChatGPT que buscam tornar os textos mais naturais, envolventes ou menos “robóticos”. A intenção até faz sentido — afinal, ninguém quer um texto com cara de IA. Mas, na prática, esse comando costuma ter o efeito contrário: em vez de melhorar a resposta, confunde o modelo.

A razão é simples: o ChatGPT já escreve como um humano por padrão. Ele foi treinado com bilhões de exemplos de linguagem natural, extraídos de livros, artigos, fóruns, conversas e todo tipo de texto produzido por pessoas reais. Quando você pede “escreva como um humano”, a IA pode entender que deve exagerar nos traços humanos — e aí surgem vícios de linguagem, informalidade excessiva, piadas forçadas ou um tom artificialmente empolgado.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

O que acontece quando você dá esse comando?

Ao receber instruções vagas como “escreva como um humano” ou “fale de forma natural”, o ChatGPT tenta adivinhar o que você quer dizer. O resultado, muitas vezes, é um texto cheio de interjeições (“você já parou pra pensar...?”), frases dramáticas ou repetições desnecessárias — justamente o oposto de um conteúdo bem escrito.

Pior: em contextos profissionais, esse tipo de linguagem pode comprometer a clareza e a credibilidade da mensagem.

Como obter textos mais naturais de verdade

Se a sua meta é um texto mais fluido, que soe humano e autêntico, há caminhos mais eficazes:

1. Especifique o estilo, não o autor

Em vez de “escreva como um humano”, diga:

“Use um tom informal, mas profissional, como em uma conversa entre colegas.”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

2. Dê exemplos concretos

Mostre um parágrafo que gostou e peça para seguir aquele estilo. Isso ajuda a IA a captar ritmo, vocabulário e tom com mais precisão.

3. Ajuste depois da primeira resposta

Peça refinamentos: mais concisão, mais emoção, frases mais curtas, parágrafos menores. Isso sim traz naturalidade real.

IA boa não imita humanos — ela entende contexto

A inteligência artificial não precisa fingir ser humana. Ela precisa entender a tarefa, o público, o objetivo e o estilo desejado. Bons comandos são aqueles que informam o papel, o tom, o formato e o conteúdo esperado. Com isso, o ChatGPT entrega textos que parecem humanos não porque forçam a barra, mas porque fazem sentido de verdade.

Evitar frases genéricas como “escreva como um humano” é um passo importante para quem quer usar a IA com mais maturidade — e tirar dela não apenas palavras, mas valor.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.