Lições de liderança que um executivo de uma multinacional de telecomunicações ensina

À frente da Orascom Telecom, Naguib Sawiris expandiu os negócios para mercados considerados de alto risco, desafiando previsões e conquistando territórios pouco explorados.

Sua liderança não se limitou a resultados financeiros. Sawiris ficou marcado pela independência intelectual e pela coragem de se posicionar politicamente, algo incomum entre grandes empresários do Oriente Médio.

Ele se consolidou como um líder global, diversificando seus investimentos em setores como hotelaria, mineração e mídia. Seu percurso mostra que ousar pode ser mais do que correr riscos: pode ser o diferencial que garante relevância em qualquer cenário. Informações retiradas da Forbes.

Invista no seu desenvolvimento também: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

Ousadia como estratégia de liderança

A visão de Sawiris sempre esteve além das fronteiras tradicionais. Ao levar a Orascom Telecom para regiões instáveis da África e Ásia, ele mostrou que a coragem de apostar em mercados ignorados pode gerar um grande crescimento.

Transformar riscos em oportunidades é uma estratégia que muitos podem considerar imprudente, mas que se tornou a marca da sua liderança.

Autenticidade que inspira e provoca

Diferente de líderes que optaram pela neutralidade, Sawiris construiu sua reputação sendo direto e comunicativo, tanto em entrevistas quanto nas redes sociais.

Essa autenticidade, embora muitas vezes polêmica, transmite proximidade e credibilidade, qualidades essenciais em tempos em que as marcas e seus líderes precisam ser humanos para se conectar com o público.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Como ser um gestor a nível internacional?

E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO