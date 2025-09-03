Lições de liderança que um executivo de uma multinacional de telecomunicações ensina

(Naguib Sawiris)
Redatora
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10h00.
À frente da Orascom Telecom, Naguib Sawiris expandiu os negócios para mercados considerados de alto risco, desafiando previsões e conquistando territórios pouco explorados.
Sua liderança não se limitou a resultados financeiros. Sawiris ficou marcado pela independência intelectual e pela coragem de se posicionar politicamente, algo incomum entre grandes empresários do Oriente Médio.
Ele se consolidou como um líder global, diversificando seus investimentos em setores como hotelaria, mineração e mídia. Seu percurso mostra que ousar pode ser mais do que correr riscos: pode ser o diferencial que garante relevância em qualquer cenário. Informações retiradas da Forbes.
A visão de Sawiris sempre esteve além das fronteiras tradicionais. Ao levar a Orascom Telecom para regiões instáveis da África e Ásia, ele mostrou que a coragem de apostar em mercados ignorados pode gerar um grande crescimento.
Transformar riscos em oportunidades é uma estratégia que muitos podem considerar imprudente, mas que se tornou a marca da sua liderança.
Diferente de líderes que optaram pela neutralidade, Sawiris construiu sua reputação sendo direto e comunicativo, tanto em entrevistas quanto nas redes sociais.
Essa autenticidade, embora muitas vezes polêmica, transmite proximidade e credibilidade, qualidades essenciais em tempos em que as marcas e seus líderes precisam ser humanos para se conectar com o público.
