Nova economia: veja como se preparar para o futuro das finanças

Na engrenagem de qualquer empresa que busca crescer com consistência e visão de longo prazo, existe uma figura técnica e estratégica que tem ganhado destaque: o controller, ou gerente de controladoria financeira.

O que faz um controller?

Responsável por analisar, planejar e garantir a saúde financeira de uma organização, esse profissional atua como elo entre os números e a tomada de decisões executivas.

Quem explica isso é Bianca Sincerre, vice-reitora da Saint Paul Escola de Negócios e especialista no tema. “Ele atua diretamente no suporte à tomada de decisão estratégica com base em dados contábeis, financeiros e operacionais”.

Trata-se de um profissional que domina contabilidade e finanças, mas que também entende profundamente os negócios.

O que é Nova Economia?

O termo Nova Economia descreve as transformações econômicas iniciadas no fim do século XX e intensificadas nas últimas décadas, impulsionadas por tecnologia, inovação, digitalização e mudanças nas formas de produção, consumo e trabalho.

Bianca elenca as principais características dessa nova economia:

Baseada no conhecimento e na inovação: o principal ativo passa a ser o conhecimento e a inovação é vista como motor do crescimento econômico. Empresas investem mais em design, marketing e propriedade intelectual.

Tecnologia como pilar central: setores como tecnologia da informação, internet, biotecnologia, fintechs e inteligência artificial ganham destaque, em substituição (ou complementação) à indústria tradicional.

Desmaterialização e digitalização: produtos e serviços passam a ser oferecidos digitalmente com a chegada de streamings e ecommerce .

Novos modelos de negócios: economia de plataformas, economia compartilhada e startups com crescimento escalável e modelos mais ágeis e flexíveis ganham cada vez mais espaço.

Trabalho mais flexível e descentralizado: com o avanço da tecnologia, surgem o trabalho remoto, os freelancers e as novas relações de trabalho, muitas vezes menos protegidas pela legislação tradicional.

Valorização de ativos intangíveis: marcas, algoritmos, dados e reputação se tornam mais valiosos que ativos físicos. Empresas como Google ou Meta valem mais pelo que sabem e detêm do que pelo que produzem fisicamente.





Nova economia, novas exigências

O impacto da Nova Economia na atuação financeira é direto: há mais incerteza, mais velocidade, mais dados e mais pressão por decisões acertadas.

Como explica Bianca, hoje o controller precisa entender muito mais do que contabilidade. Ele precisa compreender o negócio, os indicadores, os mercados.

O controller se torna peça-chave na leitura dos cenários econômicos, na análise dos riscos e oportunidades e no apoio à gestão em um ambiente cada vez mais complexo e dinâmico. Não basta reagir: é preciso antecipar movimentos.

Na Nova Economia, a área de controladoria passou a ocupar um lugar de protagonismo. Em vez de simplesmente registrar o que aconteceu, o controller moderno ajuda a construir o que está por vir.

Por isso, habilidades como raciocínio analítico, domínio de ferramentas de projeção, capacidade de comunicação com líderes e sensibilidade para os impactos financeiros de cada decisão se tornaram indispensáveis.

Formação para o novo controller

Para preparar os profissionais para essa realidade, a Saint Paul Escola de Negócios desenvolveu o curso de educação executiva Formação de Controller.

Voltado a assistentes, analistas, coordenadores e gerentes de qualquer área de formação, o programa oferece uma imersão nas práticas essenciais da controladoria moderna.

Entre os temas abordados estão: elaboração e revisão de demonstrações financeiras; conformidade com normas; construção e acompanhamento do orçamento anual; análise de rentabilidade, fluxo de caixa e endividamento; apoio ao CEO, CFO e líderes operacionais.

“É para quem deseja compreender e identificar as principais questões financeiras que se apresentam no cotidiano de negócios, independente da formação acadêmica e experiência profissional”, afirma Bianca, uma das docentes do curso.