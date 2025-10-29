Networking tóxico: sete erros que estão destruindo sua rede de contatos sem você notar

Em ambientes profissionais cada vez mais dinâmicos e competitivos, dominar a arte do networking deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica.

Segundo uma pesquisa da Universidade de Chicago com ex-alunos empreendedores e investidores, redes de contato são fundamentais para validar mercados, obter conselhos de gestão, conhecer novas indústrias, encontrar prestadores de serviço e acessar boas práticas.

A seguir, veja os sete principais erros que estão destruindo sua rede e, por consequência, sua evolução profissional. As informações foram retiradas de Inc.

1. Procurar alguém só quando precisa de ajuda

Entrar em contato alguém apenas quando precisa de um favor ou está em busca de um novo emprego é uma das falhas mais comuns. Esse comportamento transmite a mensagem de que o relacionamento só é lembrado quando há interesse envolvido, mas o networking não é uma via de mão única.

A construção de confiança é contínua e, quanto mais forte a relação, maior o potencial de apoio mútuo quando realmente for necessário.

2. Ignorar alternativas virtuais de contato

Você pode até preferir interações presenciais, mas, se não puder estar fisicamente em um evento ou reunião, ainda assim existem inúmeras formas de manter o contato. Rejeitar os meios digitais por considerar “inferiores” passa a imagem de que você é inacessível, desatualizado e até arrogante.

3. Tratar networking como algo periférico

Networking não é um passatempo ou algo que se faz quando “sobra tempo”. Ele é parte integrante da estratégia de carreira de qualquer profissional de alta performance. Ter uma boa rede de apoio ajuda a abrir portas, ganhar visibilidade, ampliar repertório e encontrar soluções para desafios diários.

4. Usar a rede para fofoca ou intrigas

Relações construídas com base em conversas negativas, críticas ou fofocas têm prazo de validade curto. Além disso, usar a rede como canal para comentários maldosos pode acabar com sua credibilidade.

A construção de confiança exige discrição, ética e respeito.

5. Ignorar pessoas que parecem “menos importantes”

Focar só nas conexões que parecem mais influentes pode ser um grande erro estratégico. Muitas oportunidades vêm justamente de contatos inesperados ou de pessoas que, em um primeiro momento, pareciam distantes do seu objetivo.

Respeitar e valorizar cada pessoa com quem interage, independentemente do cargo, área ou momento de carreira, é um reflexo de profissionalismo e inteligência relacional.

6. Tentar impressionar em vez de ser autêntico

Currículo brilhante, portfólio impecável e grandes realizações importam, mas não são tudo. Na hora de fazer networking, autenticidade e escuta ativa valem mais do que autopromoção. As pessoas querem se conectar com quem transmite confiança, não com quem tenta parecer perfeito.

7. Achar que sua rede é pequena demais

É comum subestimar a própria rede. Mas, se você parar para listar, verá que conhece entre 500 e 1.000 pessoas ao longo da vida. Não se trata de quantidade, e sim de qualidade.

