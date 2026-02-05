Netflix e OpenAI pagam até US$ 775 mil por cargos estratégicos sem exigir programação

Durante anos, os cargos mais valorizados do setor de tecnologia estiveram ligados ao domínio de código, e esse cenário começa a mudar. Em meio à expansão acelerada da inteligência artificial, empresas como Netflix, OpenAI e Anthropic passaram a pagar salários que chegam a US$ 775 mil por ano para profissionais que não escrevem uma linha de programação, mas sabem transformar tecnologia complexa em histórias compreensíveis.

A demanda crescente por especialistas em comunicação e storytelling revela uma virada estratégica voltada para entender que a IA é importante, mas saber explicá-la se tornou essencial para negócios, reputação e crescimento. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O novo cargo de elite da era da IA

Os cargos mais disputados hoje no setor de tecnologia incluem funções como diretor de comunicação, chief communications officer e head de storytelling. Nessas posições, a responsabilidade central não é técnica, mas narrativa.

Os profissionais atuam na construção da forma como empresas de IA se apresentam a investidores, reguladores, clientes, funcionários e ao público em geral. O foco está em dar sentido, contexto e clareza a produtos e decisões baseadas em inteligência artificial.

Os salários refletem essa relevância. Enquanto a média de um diretor de comunicação nos Estados Unidos gira em torno de US$ 107 mil anuais, companhias de ponta oferecem pacotes entre US$ 200 mil e US$ 775 mil para liderar essa agenda estratégica.

Traduzir tecnologia virou vantagem competitiva

O avanço da IA generativa inundou o mercado com conteúdos automatizados, repetitivos e de baixa qualidade. Nesse ambiente, a escrita humana, estratégica e bem editada passou a ter mais valor.

As empresas buscam profissionais capazes de traduzir pesquisas técnicas, modelos complexos e decisões algorítmicas em mensagens claras, confiáveis e alinhadas ao negócio. Não se trata apenas de comunicar — mas de construir entendimento e legitimidade.

Para isso, não é exigido conhecimento profundo em programação, e sim a capacidade de fazer as perguntas certas, compreender conceitos-chave de IA e explicá-los de forma acessível.

Jornalistas estão entre os perfis mais disputados

A valorização do storytelling abriu espaço para profissionais vindos do jornalismo. Segundo o Wall Street Journal, o número de vagas que mencionam a palavra “storyteller” dobrou entre 2024 e 2025 em plataformas como o LinkedIn.

Esse movimento atraiu centenas de candidatos para posições específicas. A fintech Chime, por exemplo, recebeu mais de 500 currículos para uma vaga de direção editorial e storytelling — a maioria de jornalistas experientes.

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

Quem sabe apurar, escrever, editar e contextualizar informações complexas ganha vantagem em um mercado dominado por IA.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS