Maioria dos profissionais busca ativamente mudar de emprego, aponta pesquisa

A insatisfação no trabalho e a busca por melhores condições profissionais têm levado a maioria dos profissionais brasileiros a procurar novas oportunidades de emprego. De acordo com a pesquisa Guia Salarial - Tendências Candidatos e Empresas 2025, realizada pela consultoria Michael Page, 51,4% dos trabalhadores estão ativamente buscando um novo emprego. Esse percentual supera significativamente os que não estão procurando (27%), os que pretendem mudar de emprego dentro de um ano (13,5%) e aqueles que planejam a mudança em seis meses (8,1%).

Motivações para a mudança

Entre os fatores que mais pesam na decisão de trocar de emprego, a remuneração se destaca como a principal motivação para 86,5% dos profissionais entrevistados. O modelo de trabalho flexível, seja híbrido ou remoto, aparece como o segundo critério mais importante (56,8%), seguido por benefícios adicionais, como plano de saúde e previdência privada (45,9%). Outros aspectos, como cultura organizacional e oportunidades de crescimento interno, foram mencionados por 27% dos participantes.

Lucas Toledo, diretor executivo da Michael Page, aponta que os resultados da pesquisa refletem uma transformação nas prioridades do mercado de trabalho. “O desejo de mudança entre os profissionais reflete uma evolução nas expectativas do mercado: além de uma remuneração competitiva, os talentos buscam flexibilidade, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e um propósito claro no trabalho. Para as empresas, compreender essas demandas é essencial para atrair e reter talentos de forma sustentável”, afirma o executivo.

O que atrai – e o que afasta – os profissionais

O levantamento também analisou os principais elementos que tornam uma nova proposta de trabalho atraente para os candidatos. O salário continua sendo o maior diferencial para 51,4% dos entrevistados, seguido por benefícios adicionais (16,2%), modelo de trabalho e reputação da empresa (ambos com 13,5%) e, em menor grau, as habilidades técnicas exigidas para a função (5,4%).

Por outro lado, a pesquisa também identificou os principais motivos que levam um profissional a recusar ou até abandonar uma oferta de emprego. O desequilíbrio entre vida pessoal e profissional lidera essa lista, sendo citado por 59,5% dos entrevistados. Em seguida, aparecem salários ou benefícios abaixo do mercado e um mau clima organizacional (56,8% cada), além de uma liderança inadequada, apontada por 48,6% como um fator decisivo para recusar uma oportunidade.

“As empresas que desejam se destacar na atração e retenção de talentos precisam ir além de oferecer salários competitivos. Criar um ambiente que valorize o bem-estar, a flexibilidade e uma cultura organizacional voltada para o desenvolvimento contínuo e o propósito é fundamental. Ao antecipar essas tendências, as organizações se tornam referência para os melhores profissionais e garantem um impacto positivo no longo prazo”, analisa Toledo.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa da Michael Page contou com a participação de 6,8 mil profissionais e empresas de todo o Brasil, abrangendo desde cargos estratégicos de suporte até altos executivos. O objetivo do estudo foi capturar uma visão ampla sobre as expectativas dos profissionais em relação à carreira, o papel das empresas no desenvolvimento profissional e os elementos essenciais para uma proposta de valor competitiva no mercado de trabalho.

Com um mercado dinâmico e altamente competitivo, as organizações que conseguirem alinhar suas ofertas às novas expectativas dos talentos estarão um passo à frente na disputa pelos melhores profissionais.