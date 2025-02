Quer trabalhar de casa ou até de outro país? Veja as vagas home office disponíveis nesta semana

Uma das perguntas que os candidatos não deixam de fazer em uma entrevista de emprego é: Qual é o regime de trabalho? É híbrido, remoto ou 100% presencial?

Neste ano a onda do trabalho presencial voltou com tudo. Grandes empresas como a Amazon retornou 100% ao escritório - e esse movimento não acontece apenas nos Estados Unidos, no Brasil isso já é uma realidade pós-pandemia.

O estudo “Planeta Firma - Anuário de Benefícios 2025” realizado pela Swile Brasil e Leme Consultoria mostra que o modelo de home office está em declínio no Brasil, com 33,8% das empresas 100% presenciais e 32,1% adotando formatos híbridos com mais dias no escritório, enquanto o Auxílio Home Office caiu de 45% (2021) para 27% (2024). A pesquisa também mostra um aumento na concessão de vale-combustível de 203% e do auxílio-mobilidade de 76%, o que indica que muitas empresas estão retomando regimes presenciais ou híbridos.

Fato é que o regime de trabalho tem muita relação com a cultura da empresa e também está impactando na atração de talentos – tanto que para muitos o home office é considerado um benefício. E para quem busca como benefício um trabalho 100% home office, veja as vagas remotas disponíveis por empresas nacionais e internacionais nesta semana.

Vagas nacionais

ASAAS

O Asaas é uma fintech brasileira que oferece uma conta digital focada na automação da gestão financeira e de cobranças para empresas. A empresa possui mais de 1 milhão de contas digitais criadas e oferece contratação remota e CLT, além de diversos benefícios como auxílio educação de até R$ 1.200 por mês.

Inscrição: Veja as posições abertas que aceitam a modalidade remota no site da Remotar.

Efí

Antiga Gerencianet, a Efí é uma conta digital para empresas focada em descomplicar finanças. A empresa atende mais de 370 mil clientes em todo o país e conta com mais de 350 funcionários, mantendo escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e Recife.

Além do trabalho remoto e diversos benefícios, um dos principais diferenciais da empresa é a semana de 4 dias. Isto é, quem trabalha na Efí, conta com uma carga horária de 32 horas semanais.

Inscrição: Veja as posições abertas na modalidade remota na página de vagas da Efí.

Fretadão

O Fretadão é uma solução de mobilidade corporativa que integra as principais necessidades de transporte de pessoas de uma empresa. Por meio de sua tecnologia a empresa consegue reduzir custos, melhorar a experiência dos usuários e aumentar o controle das empresas sobre o transporte de funcionários.

A empresa, que contrata nas modalidades CLT e PJ, está com vagas abertas para diversas áreas como Atendimento e Vendas.

Inscrição: Veja as posições abertas que aceitam a modalidade remota na página de vagas do Fretadão.

LSWA

A LWSA é um ecossistema de soluções digitais formado por diversas empresas, incluindo Locaweb, KingHost e Tray, com o objetivo de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia. Oferece uma variedade de serviços, como plataformas de e-commerce, ERP, integração com marketplaces, POS, recorrência, geração de leads, crédito e logística, entre outros.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde e odontológico, vale-refeição, auxílio home office para cobrir despesas com internet e energia, programas de desenvolvimento profissional e capacitação, horários de trabalho flexíveis e a possibilidade de participação em projetos inovadores e desafiadores.

Inscrição: Veja as posições abertas que aceitam a modalidade remota no site da Remotar.

Mercado Bitcoin

O Mercado Bitcoin é uma das maiores plataformas de criptomoedas da América Latina, oferecendo serviços para compra, venda e armazenamento de ativos digitais. Fundada no Brasil, a empresa atua como uma ponte entre usuários e o mercado de criptoativos, promovendo inovação e segurança em suas operações.

A empresa valoriza o bem-estar de seus funcionários com benefícios como plano de saúde e odontológico para dependentes, auxílio-creche, licenças estendidas, PLR, Gympass, flexibilidade no trabalho remoto, day off no aniversário e crédito mensal via Beneflex para diferentes necessidades.

Inscrição: Veja as vagas em Produto, Tecnologia, entre outras áreas no site da Remotar.

Vagas internacionais

OneContact

A OneContact é uma empresa especializada na construção de equipes remotas para atender clientes em toda a Europa. Suas vagas são predominantemente voltadas para as áreas de Tecnologia, Customer Service e Recrutamento, com um foco especial em oferecer soluções sob medida que atendam às necessidades específicas de cada cliente.

A empresa valoriza o trabalho remoto, proporcionando flexibilidade aos seus funcionários, além de oferecer oportunidades para crescimento profissional em um ambiente dinâmico e multicultural.

Inscrição: Veja as posições abertas que aceitam a modalidade remota no site da Remotar.

Superside

Líder no segmento Creative-as-a-Service (CaaS), a Superside ajuda mais de 450 marcas a obter excelentes designs e peças criativas em grande escala.

Por meio de um serviço de assinatura de design, as equipes de marketing e criação podem desobstruir o design, avançar com mais rapidez e gerar um desempenho criativo mais confiável. Alguns de seus clientes são Google, Meta, Amazon, Salesforce, Red Bull e Boston Consulting Group com criação de publicidade, design de marca, produção de vídeo e muito mais.

Inscrição: Veja as vagas no site da Remotar em criação que permitem atuação de profissionais brasileiros(as).

Toptal

A Toptal é uma startup do Vale do Silício que consiste em uma rede fechada de freelancers que atuam na área de desenvolvimento de software, design e finanças. Seu diferencial é ter como seus membros apenas os freelancers top 3% do mundo. Os clientes são compostos por startups de vários lugares do mundo (com grande foco nos Estados Unidos e no Vale do Silício) além de empresas mais consolidadas, como Google, Facebook, Airbnb e HP.

Inscrição: Veja as posições abertas e os requisitos para participar do processo seletivo na página de vagas da Toptal.