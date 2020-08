JBS abre mais de 5 mil vagas de emprego em todo o Brasil

A JBS anunciou nesta sexta-feira, 7, que abriu 5.200 vagas de emprego em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal.

A maior parte das oportunidades será para o corte, abate e desossa de carnes. A empresa também está contratando para posições em centros de distribuição, lojas, fábricas de ração e incubadoras de aves.

Mais de 4.000 vagas são para a unidade de negócios da Seara, principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Na Friboi, serão 400 vagas em São Paulo e outras 500 posições distribuídas em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

A empresa também procura talentos para a unidade de operações da JBS Novos Negócios. Na Swift, são 250 vagas em lojas de São Paulo.

Desde o início da pandemia, em março, a empresa já contratou mais de 10.000 pessoas. Para participar da seleção agora, os candidatos podem acessar o site de carreiras da JBS.

Accenture

A consultoria Accenture está com 556 vagas abertas para trabalho remoto na área de tecnologia. A ideia é que profissionais de qualquer lugar do Brasil possam se candidatar às vagas. E a empresa vai enviar um kit de boas-vindas com todos os equipamentos de trabalho que os profissionais precisarem.

“Além dos equipamentos, não queremos que eles percam o acesso a conhecimento que todos têm na empresa. Os novos contratados terão treinamentos online, certificação em cloud e mentores para acompanhar a carreira. Nada se perde nesse processo, apenas se soma”, explica a diretora executiva Flavia Picolo.