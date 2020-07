Já ouviu falar em time de duas pizzas? Tática garante o sucesso da Amazon

A pandemia da covid-19 teve — e segue tendo — impactos pesados em diversos setores da economia. Alguma áreas, no entanto, mostraram crescimento, e a Amazon é um destes exemplos. Esta semana, até sua marca ganhou valor e se manteve como a mais valiosa de 2020.

A necessidade de manter a quarentena praticamente no mundo todo, é claro, impulsionou os negócios baseados em serviços digitais. Mas, no caso da gigante do varejo, parte da fórmula do sucesso vem de práticas de gestão.

“Trabalhei em empresas geridas por meio de políticas, mas, na Amazon, agimos com base em princípios”, diz Cleber Morais, diretor da Amazon Web Services no Brasil, o braço de serviços tecnológicos da multinacional. “Minha equipe é obcecada pelo cliente e, quando faz algo em prol dele, sabe que está tomando a decisão correta.”

Morais falou sobre seu trabalho na AWS durante o evento virtual Big Business, promovido pela Cia de Talentos nesta quarta-feira, 1º, em conversa com a fundadora da consultoria, Sofia Esteves.

Gestão de pessoas

Ter o cliente sempre em mente também influencia na forma de conceber novos produtos e serviços. Segundo Morais, um dos mecanismos que ajuda a manter a motivação do time é o que ele chama de working backwards (algo como “trabalhar de trás para frente”): primeiro, as equipes entendem as necessidades dos clientes, depois, voltam ao desenvolvimento em conjunto.

No papo com Sofia Esteves, ele citou a estratégia do “time de duas pizzas”. Trata-se da ideia de que todas as equipes devem ser compostas por um número de pessoas que conseguisse dividir duas pizzas. “Dessa forma, temos leveza e agilidade”, afirmou.

