Itaú abre vagas para programa de formação de gerentes de relacionamento

O Itaú Unibanco abriu inscrições para o programa de Talentos Personnalité, com foco em formar profissionais para atuar no segmento de alta renda.

A primeira turma do programa terá 18 vagas, com cinco delas focadas na contratação de pessoas com deficiência.

Os selecionados passarão por dois meses de treinamentos sobre o mercado financeiro, o atendimento do Itaú Personnalité e preparação para obter as certificações exigidas pelos órgãos reguladores.

Depois dessa preparação, os participantes vão assumir uma carteira de clientes de alta renda e continuarão contando com mentorias, lives com cases práticas e trilhas de capacitação interna.

O objetivo é que os participantes sejam contratados como CLT para atuar como gerentes de relacionamento, dando assessoria financeira para clientes de alta renda.

Segundo Renata Oliveira, diretora de Recursos Humanos do Itaú Unibanco, os candidatos devem ter um perfil comercial e vontade de aprender de forma acelerada.

“Experiência com vendas e certificações não são obrigatórias, mas podem ser diferenciais”, diz.

Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro pelo site da Gupy.

