Itaú, Assaí, Ânima e outras empresas com mais de 500 vagas abertas; há opção em home office

Pelo segundo mês seguido, a taxa de desemprego voltou a crescer no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de pessoas desempregadas aumentou de 8,4% para 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro.

Para quem está buscando uma recolocação, selecionamos vagas de emprego em diversos setores, como tecnologia, engenharia, finanças, administração e comercial. Algumas ofertas permitem o trabalho presencial ou híbrido, sendo necessário que os interessados verifiquem os requisitos exigidos antes de se candidatar. Saiba mais abaixo:

Itaú

O Itaú Unibanco está com 50 vagas abertas para o cargo de gerente de relacionamento nas cidades de Campinas e São Paulo, com foco na contratação de pessoas pretas e pardas.

O banco busca candidatos com ensino superior completo ou cursando, com pelo menos 60% da graduação finalizada, experiência em atendimento a clientes e as certificações CPA-10 ou CPA-20. As inscrições estarão abertas até o dia 24/4 por meio do site do Itaú.

HM Engenharia

A construtora HM Engenharia está com mais de 60 vagas abertas para compor o quadro de funcionários. As oportunidades são diversas e as opções de trabalho são remotas ou presenciais nas cidades de Extrema, Campinas, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Santa Barbara d'Oeste, Limeira, Salto, São Carlos, Mogi das Cruzes, Osasco, Guaianases, São Paulo, Guarujá e Praia Grande.

A empresa está buscando Técnico de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil, Mestre de Obras, Auxiliar Administrativo de Obras, Analista de Marketing, Analista de Operações Comerciais, Analista de Planejamento de Vendas, Analista de Crédito PJ e muito mais.

Entre os benefícios, a empresa oferece assistência médica, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, day off de aniversário, flex office (modelo de trabalho híbrido), auxílio flex office, parceria com o Gympass e licença parental estendida. Os interessados devem se candidatar pelo site.

Assaí

O Assaí Atacadista está com 340 vagas de emprego abertas para a unidade do Assaí Mooca, em São Paulo, que abrirá as portas em breve.

Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis às pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão:

Chefe de Seção;

Açougueiro(a);

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Repositor(a) de mercadorias;

Operador(a) de Caixa;

Empacotador(a);

Vendedor(a) de Cartão;

Operador(a) de Empilhadeira.

Os interessados devem se cadastrar por meio do site do Assaí até o dia 19 de maio. Para iniciar a participação no processo seletivo, que será realizado com etapas presenciais e online, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Teleperformance - Home office

A Teleperformance, empresa que atua na gestão de relacionamento com o consumidor, está com 50 vagas abertas para o cargo de Consultor de Atendimento.

Os interessados devem ter mais de 18 anos, experiência com atendimento ao cliente e ensino médio completo.

Assistências médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação, descontos em empresas parceiras, participação nos lucros e seguro de vida estão entre os benefícios oferecidos. Os interessados devem se inscrever por meio do Vagas.com.

Totvs - Home office

A Totvs, empresa brasileira de software, está com 48 vagas abertas para a área de tecnologia. As oportunidades são para Desenvolvedor, Analista de Dados e Especialista em Desenvolvimento.

Os interessados devem ter conhecimento e experiência com programação e desenvolvimento de software.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: assistências médica e odontológica, auxílio-creche, auxílio-academia, seguro de vida, vale-refeição, previdência privada, participação nos lucros, convênio com outras empresas parceiras e vale-transporte. Para se inscrever, basta acessar o site.

Ânima Educação - Home office

A Ânima Educação, organização educacional privada de ensino superior do Brasil, está com 6 vagas de emprego abertas para os cargos de Supervisor de Educação Continuada, Assistente de Gestão de Pessoas, Analista de Regulação Acadêmica e Auxiliar de Relacionamento.

Os interessados devem ter ensino médio completo e experiência com atendimento ao público. Experiência em instituições de ensino e curso superior em jornalismo, letras, pedagogia e áreas correlatas podem ser um diferencial.

São oferecidas pela empresa assistências médica e odontológica, auxílio-academia, vale-refeição e seguro de vida. Para se inscrever, é preciso acessar o site do Vagas.com.

Zucchetti

A Zucchetti, multinacional que atua no Brasil com softwares de gestão para setores como Varejo, RH e ERP, está com 21 vagas abertas em suas unidades nacionais, nas cidades de Concórdia (SC), Florianópolis (SC), Mogi Mirim (SP) e Limeira (SP).

As oportunidades são para trabalho presencial ou híbrido, a depender da função, e para os cargos de Operador de Suporte Técnico; Designer; Redator; Consultor Comercial; Analista de Teste; Vendedor SDR; Estagiário em Programação; Auxiliar de Limpeza e Supervisor Comercial. Todas as vagas são para contratação CLT, com benefícios como plano de saúde e VT e outros, variáveis. Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo link.

Pulses by Gupy

Recentemente, a Gupy adquiriu a Pulses, uma HR Tech de engajamento e clima organizacional. Agora, a HR tech está com 19 vagas abertas para home office e também em São Paulo, Maranhão e Santa Catarina nas áreas de Marketing, Vendas, Customer Success, entre outras. Para mais informações, acesse o site da Pulses.

WK

A WK, empresa de softwares de gestão empresarial (ERP), está com 4 vagas abertas na áreas de Suporte, Infraestrutura e Negócios. A sede da empresa fica em Blumenau. Dentre os benefícios, estão plano de saúde e odontológico, Programa de Participação nos Resultados (PPR), auxílio educação, ambiente informal, licença maternidade/paternidade estendida, sem dress code, pet day e capacitações para os colaboradores. Acesse aqui para mais informações.

RTM

A RTM, que atua no mercado financeiro do Brasil, está com 8 vagas de emprego abertas, todas para trabalho presencial ou híbrido, em São Paulo/SP.

Os cargos são para para Analista de Negócios PL (1); Analista de Negócios JR (1); Jovem Aprendiz (1); Analista de Infraestrutura SR (2), e Analista de Segurança da Informação PL (1); Estagiário de Preços e Planejamento Financeiro (1); Estagiário em BackOffice (1).

Entre os benefícios que a empresa oferece para cargos efetivos estão plano de saúde e odontológico Bradesco, seguro de vida empresarial, vale transporte, previdência privada, app de Convênios e Descontos, Programa de Educação Corporativa, Vale Alimentação/Vale Refeição, além de Gympass, Gift Card, e Bônus anual. Mais informações e inscrições por este link.

Hexagon

A divisão de Agricultura da Hexagon está com 11 oportunidades de trabalho. A empresa busca profissionais para os cargos de: Desenvolvedor de Software Pleno - C++ (3 vagas), Analista de Controle (2), Assistente em TI (1), Projetista Eletrônico (1), além de vagas de estágio para TI, Modelagem e Simulação e Desenvolvimento de Software Embarcado e uma vaga temporária para Auxiliar de Almoxarifado Júnior.

Morar em Florianópolis/SC ou ter disponibilidade para mudança será um diferencial, mas existe a possibilidade de trabalhar 100% remoto em alguns casos. Entre os benefícios oferecidos estão: planos odontológico e de saúde e auxílio home office. Mais informações no site.

WTM International

WTM International está com 2 vagas abertas presenciais para trabalhar em Balneário Camboriú (SC). São oportunidades para as funções de Analista de Exportação - Customer Success e Analista de Infraestrutura TI.

Entre os benefícios, os colaboradores têm direito a um pacote de benefícios flexíveis no valor de R$1.000, plano de saúde, plano odontológico, bonificação por desempenho após 3 meses, day off no mês de aniversário, seguro de vida, inglês in company sem custo para o colaborador, incentivo anual ao desenvolvimento pessoal no valor de R$1.000, auxílio-creche, convênio com farmácias e consultórios médicos e odontológicos, além de parceria com Clube Ariribá em Balneário Camboriú/SC. Incrições e informações no link.

Área Central

A Área Central, especialista em tecnologia e inteligência para grupos de negócios, está com 3 vagas abertas para trabalhar na sede da empresa em Rio do Sul (SC). As oportunidades são para os cargos de SDR (pré-venda), Copywriter e Atendimento ao Cliente. Mais informações e candidaturas estão disponíveis no link.

Frahm

A Frahm, de Rio do Sul (SC), de equipamentos de som e projetos de sonorização de ambientes, está com 12 vagas presenciais disponíveis.

As oportunidades são para Coordenador de Vendas; Gerente de Contas; Estágio Comercial; Analista Contábil; Analista Inteligência de Mercado; Analista de Qualidade; Assistente Atendimento Técnico; Estágio Licitações; Eletricista Industrial; Auxiliar de produção; Auxiliar de pintura; e Auxiliar linha de montagem. Inscrições no site, WhatsApp (47) 99920-0532 ou email: recrutamento@audiofrahm.com.br.



