Investir nesta estratégia é o que vai fazer sua empresa reter os melhores profissionais do mercado

Na média, metade dos trabalhadores de uma empresa brasileira (51%) pensa em mudar de trabalho nos próximos 12 meses. Foi o que descobriu a pesquisa “2022 Work Reimagined”, da consultoria EY. A média mundial é de 43%, com indicadores mais altos nos setores de tecnologia (56%) imóveis e construção (53%), e mais baixos em saúde (38%).

O problema é que a alta rotatividade pode gerar custos de turnover, que a consultoria Deloitte estima em até duas vezes o salário anual de um colaborador. Sem contar que a adaptação de um novo colaborador custa em média quase R$ 4 mil por treinamento, de acordo com a Training Magazine.

Além disso, no longo prazo, perder pessoal com frequência não contribui para a imagem da organização no setor em que ela atua. Afinal, toda empresa constrói uma reputação entre os profissionais de uma mesma área – boa parte deles se conhece e troca informações sobre as diferentes empresas de um certo ramo de atuação. Como, então, encontrar – e reter – os melhores profissionais possíveis?

A pesquisa da EY aponta uma resposta: os empregadores acreditam que as demandas do momento são treinamento e capacitação em novas habilidades, horários e locais de trabalho flexíveis e investimentos no bem-estar, incluindo ações de estímulo para a saúde mental e física.

Com relação ao treinamento, ele é, de fato, crucial para conquistar e manter os melhores colaboradores. Até porque o cenário está mudando, e rápido.

Novas demandas

Baseada em entrevistas com 500 organizações, que faturam somadas o equivalente a 35% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, a pesquisa “Agenda 2022” da Deloitte identificou que os desafios oferecidos pela transformação digital colocam em risco a sustentabilidade dos negócios, em qualquer área. E a resposta das principais empresas tem sido manter ou aumentar investimentos em tecnologia e capacitação de profissionais.

Neste contexto, a busca por mão-de-obra bem preparada, constantemente atualizada com as tendências de cada setor, é prioridade para 90% das organizações. E 96% pretendem aumentar ou manter os investimentos em qualificação tecnológica.

É um esforço na direção de cumprir um desafio detalhado na edição mais recente do estudo Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, que apontou que 94% dos líderes de empresas esperam que seus funcionários desenvolvam novas habilidades – na edição anterior do levantamento, o percentual era muito menor, 65%. A consultoria McKinsey aponta para um dado semelhante: 87% das empresas acreditam que não possuem, hoje, o talento de que precisarão no futuro.

Há espaço para crescer, portanto: os dados da pesquisa Panorama T&D 2021/2022 apontam que o Brasil dedica 24 horas para treinar cada colaborador, contra a média global de 35 horas. Estabelecer uma universidade corporativa dentro de sua empresa pode contribuir para posicionar melhor sua empresa. Esta é a proposta da EXAME Academy para Empresas.

Educação digital

A EXAME Academy para Empresas é uma plataforma de educação digital com uma curadoria de conhecimento indispensável e essencial para treinar o profissional do futuro na sua empresa. Ali, o colaborador consegue criar a sua própria jornada de desenvolvimento a partir do que é importante para a sua realidade, além de ter acesso a dinâmicas exclusivas com especialistas.

Os conteúdos são personalizados e eficientes para o aprendizado da equipe e desenvolvimento do seu negócio. Incluem a Academy Play, a plataforma de streaming voltada para educação em web e mobile. Além disso, os conteúdos da EXAME Academy Para Empresas são disponibilizados na plataforma LMS da sua empresa.

A solução inclui experiências imersivas, com treinamentos presenciais e online e especialistas conduzindo dinâmicas dedicadas a desenvolver seus colaboradores e acelerar o seu negócio, com base na customização de conteúdos, 100% dedicados a atender as necessidades da sua organização.

Com a personalização do acesso, o ensino com base em universidades corporativas permite levar aos colaboradores as soft skills mais pedidas pelas grandes empresas, incluindo inteligência emocional, criatividade, capacidade de adaptação, resolução de problemas, gestão do tempo e potencial para lidar com a diversidade.

Também contribui para formar hard skills específicas para cada setor em que a empresa atua, ou para cada área específica da organização. Nesse sentido, são ferramentas estratégicas de treinamento e desenvolvimento, com foco nas demandas das organizações e das equipes – uma forma de aumentar a retenção, reduzir custos desnecessários com a substituição de talentos e buscar formar os times mais alinhados com o momento de cada negócio, de qualquer porte ou setor de atuação.

