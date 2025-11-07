Carreira

Icatu Seguros abre inscrições para estágios em 2026

Vagas são para estudantes de diversas áreas, com atuação no Rio de Janeiro, a partir do primeiro semestre do ano que vem

Icatu Seguros: empresa abre 15 vagas para estágio (Kar-Tr/Getty Images)

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18h35.

A Icatu Seguros está com inscrições abertas para seu programa de estágio, com início no 1º semestre de 2026.

As oportunidades são destinadas a estudantes dos cursos Administração, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Comunicação Social, Design, Direito, Engenharia (Produção, Software, Computação), Estatística, Marketing, Jornalismo, Matemática, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação e TI.

Podem se inscrever estudantes a partir do segundo período da faculdade e com previsão de formatura a partir de junho de 2027. Estão abertas 15 vagas para atuar na sede da companhia, no centro do Rio de Janeiro.

Sobre a empresa

A empresa já foi reconhecida 11 vezes como uma das melhores para se trabalhar pelo Great Place to Work (GPTW), além de estar entre as 15 melhores do país para se desenvolver profissionalmente segundo o ranking LinkedIn Top Companies 2025.

"Nosso objetivo é atrair estudantes com vontade de crescer, aprender e construir carreira em um ambiente que valoriza a colaboração, a vontade de aprender e o desenvolvimento contínuo”, afirma Simone Grossmann, Diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Icatu Seguros.

Entre janeiro de 2022 e março de 2025, a Icatu recebeu mais de 280 estagiários e, só em 2024, metade dos participantes foi contratada ao final do programa.

Sobre o programa

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com modelo híbrido de trabalho e quatro dias presenciais por semana. A bolsa-auxílio é de R$1.500 no primeiro ano e R$1.950 a partir do segundo.

O programa tem duração de dois anos e oferece benefícios como 13º salário, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, Wellhub e horário flexível. O programa oferece ainda uma trilha para desenvolvimento, que inclui bate-papo com o presidente, imersão em outra área e treinamento em ferramentas como Excel e Power BI.

Os candidatos passarão por quatro etapas eliminatórias (Inscrições, Testes Online, Dinâmicas de Grupo e Painel com Executivos), com participação ativa de diretores e do presidente na seleção final.

A admissão está prevista para 16 de março de 2026. As inscrições ficam abertas até 30 de novembro no site da empresa.

