Quais documentos são necessários para começar um estágio?

Encontrar uma vaga de estágio pode ser um desafio considerável para muitos estudantes brasileiros, especialmente quando são analisados os dados da Associação Brasileira de Estágios (Abres). Segundo uma pesquisa da entidade, em 2023, cerca de 20 milhões de jovens estavam aptos a estagiar no país, mas apenas 5,5% deles conseguiram efetivamente uma oportunidade.

É por isso que, diante desse cenário competitivo, quando surge uma chance é fundamental estar com todos os documentos para estágio organizados e atualizados. Afinal, a agilidade no processo pode fazer toda a diferença entre conquistar ou perder uma vaga promissora.

Atestado de matrícula ou histórico escolar

O atestado de matrícula é um dos primeiros documentos que a empresa vai solicitar durante o processo de contratação. Através dele, você comprova seu vínculo com uma instituição de ensino e informa seus horários de aula.

Essa informação permite que a empresa organize adequadamente sua jornada de trabalho, respeitando os limites legais. Para estudantes universitários, a carga horária não pode ultrapassar 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Já para alunos do ensino médio ou técnico, o limite é ainda mais reduzido, apenas 4 horas diárias e 20 horas semanais.

Quanto ao histórico escolar, embora nem todas as empresas o solicitem logo no início, esse documento pode ser um diferencial importante. Muitas organizações utilizam essas informações para avaliar candidatos com perfis similares, analisando o desempenho acadêmico como critério de desempate. Portanto, manter uma cópia atualizada sempre disponível pode acelerar o processo.

RG e CPF

Os documentos de identificação pessoal são absolutamente básicos em qualquer tipo de contratação, e com o estágio não poderia ser diferente. Você precisará fornecer cópias legíveis do RG e do CPF para que a empresa realize seu cadastro adequadamente.

Uma dica prática é digitalizar esses documentos em boa qualidade, facilitando assim o envio por e-mail quando necessário. Caso você ainda não possua CPF, é importante providenciá-lo imediatamente através do site da Receita Federal, onde o cadastro é gratuito e pode ser feito online. Mesmo que o estágio não seja remunerado, esse documento é indispensável para formalizar a relação.

Comprovante de residência

Um comprovante atualizado de onde você mora também integra a lista de documentos necessários para estágio. Geralmente, uma conta de luz, água ou telefone dos últimos três meses resolve essa questão, podendo estar em seu nome ou no nome de seus pais e responsáveis.

No entanto, muitos estudantes universitários enfrentam uma situação particular: moram em repúblicas, pensões ou dividem apartamento com amigos. Nesse caso, a solução é simples, basta solicitar uma declaração de residência ao proprietário do imóvel ou à pessoa que tem as contas em seu nome.

Essa situação é muito comum entre jovens que saíram de suas cidades para estudar e não deve ser motivo de preocupação.

Foto 3x4

Embora possa parecer um detalhe simples, a foto 3x4 ainda aparece com frequência nas listas de documentação exigida. Sua principal finalidade é a confecção do crachá de identificação e o preenchimento dos registros internos da empresa.

O ideal é providenciar fotos recentes, preferencialmente com fundo branco e usando vestimenta apropriada para o ambiente corporativo.

Embora algumas empresas já aceitem o formato digital, outras ainda preferem a versão impressa tradicional. Por isso, vale confirmar a preferência durante o processo seletivo e manter sempre algumas fotos extras guardadas para futuras oportunidades que possam surgir.

Termo de Compromisso de Estágio (TCE)

O Termo de Compromisso de Estágio representa, sem dúvida, o documento mais importante de todo o processo de contratação. Esse documento funciona como um contrato detalhado que estabelece todos os aspectos do seu estágio: carga horária, atividades a serem desenvolvidas, valor da bolsa-auxílio, período de vigência e condições gerais.

É importante saber que, conforme a legislação vigente, um estágio pode durar no máximo 2 anos na mesma empresa, exceto para pessoas com deficiência. Para ter validade legal, o TCE precisa necessariamente da assinatura de três partes: a sua, a de um representante da empresa e a de um responsável pela sua instituição de ensino.

Um aspecto fundamental que deve constar no TCE é o número da apólice do seguro contra acidentes pessoais, que a empresa é obrigada por lei a contratar. Antes de assinar, leia atentamente todas as cláusulas, especialmente aquelas relacionadas aos benefícios e direitos garantidos.

Documentos adicionais que podem ser solicitados

Além da documentação básica mencionada, algumas empresas ou setores específicos podem requerer documentos complementares.

Título de eleitor

Órgãos públicos e determinadas empresas privadas frequentemente solicitam o título de eleitor como parte da documentação. Ainda que nem todo estágio exija esse documento, mantê-lo regularizado previne possíveis complicações futuras.

Carteira de Trabalho Digital

A Carteira de Trabalho, agora em formato digital e acessível através de aplicativo, também pode ser solicitada por algumas organizações. Embora o estágio não configure vínculo empregatício formal, muitas empresas preferem registrar a experiência nesse documento, o que posteriormente facilitará a comprovação de experiência profissional.

Certidão de Quitação Eleitoral

Disponível gratuitamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essa certidão comprova sua regularidade com as obrigações eleitorais. Geralmente, são os órgãos públicos que costumam exigi-la para a formalização do estágio.

Dispensa do serviço militar (para homens)

Para homens maiores de 18 anos, é necessário apresentar o certificado de reservista ou o documento de dispensa militar. Sem essa documentação, torna-se legalmente quase impossível formalizar qualquer contrato de trabalho ou estágio no território brasileiro.

Vale lembrar ainda que os documentos necessários para estágio podem variar conforme o segmento de atuação. Por exemplo, estágios na área da saúde frequentemente exigem atestados médicos e carteira de vacinação atualizada, enquanto instituições educacionais podem solicitar certificados de antecedentes criminais.

Além disso, uma recomendação final e extremamente útil é manter cópias digitalizadas de toda sua documentação armazenadas em serviços de nuvem. Dessa forma, quando surgir uma nova oportunidade, você conseguirá enviar rapidamente todos os documentos necessários.