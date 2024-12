Albras é eleita uma das melhores indústrias para trabalhar no Brasil

A Albras, maior produtora de alumínio primário do Brasil, conquistou posições de destaque no ranking Great Place to Work (GPTW) 2024, uma das consultorias mais respeitadas no reconhecimento de boas práticas de gestão de pessoas.

A empresa foi classificada como a quarta melhor para trabalhar na Região Norte e a 38ª melhor indústria no Brasil, consolidando sua reputação no setor industrial nacional.

Com uma trajetória de quase 40 anos, a Albras é resultado de uma joint venture entre a Hydro e a Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd. (NAAC). Atualmente, a companhia emprega cerca de 3,3 mil pessoas, incluindo trabalhadores diretos e indiretos.

Reconhecimento em eventos regionais e nacionais

A cerimônia de premiação para as empresas da Região Norte ocorreu em Manaus, no dia 28 de novembro, reunindo representantes de diversas companhias. Foi neste evento que a Albras garantiu seu lugar entre as cinco melhores empresas da região.

O reconhecimento nacional veio pouco depois, em 9 de dezembro, com o anúncio da 38ª posição entre as melhores indústrias do Brasil.

“Este reconhecimento servirá como base para aprimorar ainda mais nossas políticas e práticas internas, sempre focando na melhoria contínua do nosso clima organizacional. A segurança e o bem-estar de nossos empregados são prioridades para nossa empresa”, afirmou Luiz Roberto Silva Junior, CEO da Albras.

Segundo ele, a premiação reflete o compromisso contínuo da companhia em construir um ambiente de trabalho baseado na confiança, no respeito e na excelência.

O que faz a Albras?



A Albras é a maior produtora de alumínio primário do Brasil, operando desde 1985 para abastecer mercados nacionais e internacionais. Localizada no estado do Pará, a empresa se destaca pela fabricação de lingotes de alumínio de alta pureza, sendo referência no setor industrial. Seu portfólio inclui produtos como metal líquido e lingotes em liga P1020, amplamente utilizados em setores como construção civil, transporte e eletrônicos.

Além da produção de alumínio primário, a Albras adota práticas sustentáveis certificadas por selos internacionais. A empresa é certificada pela ASI (Aluminium Stewardship Initiative), além das normas ISO 9001, 14001 e 45001, que asseguram padrões elevados de qualidade, gestão ambiental e segurança no trabalho. Esses reconhecimentos reforçam seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade corporativa.

O que é o Great Place to Work (GPTW)?

O ranking GPTW é uma referência internacional na certificação de empresas que investem na melhoria do ambiente organizacional. As avaliações são conduzidas de forma independente e abrangem companhias de diferentes setores e regiões, destacando aquelas que promovem uma cultura corporativa sólida, inclusiva e inovadora.

GPTW: premiação avalia questões como confiança na liderança, orgulho de fazer parte da empresa, ambiente de trabalho e estímulo à inovação (Albras/Divulgação)

As certificações adquiridas são baseadas nas respostas de empregados que participaram voluntariamente da pesquisa realizada em maio de 2024. Os critérios de avaliação incluem confiança na liderança, orgulho de fazer parte da empresa, ambiente de trabalho e estímulo à inovação.