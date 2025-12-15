Ibama e Incra abrem inscrições de concurso com salários de R$ 9,8 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) abrem nesta segunda-feira, 15, às 14h, inscrições para o concurso público temporário.

Os candidatos concorrem a 60 vagas com salários de até R$ 9,8 mil.

Vagas disponíveis nos concursos

O Ibama disponibiliza 40 vagas para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e o Incra, 20 vagas para Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

Ambos os institutos oferecem cadastro reserva. Confira a remuneração para cada cargo.

Analista Técnico de Complexidade Intelectual: R$ 7.283,05;

R$ 7.283,05; Analista Técnico de Complexidade Gerencial: R$ 9.861,23.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para as duas atividades.

Entre as especialidades contempladas estão: biologia, ciências sociais, direito, geografia, geologia, oceanografia e pedagogia.

Como se inscrever nos concursos do Ibama e Incra?

As inscrições para os concursos devem ser realizadas no site do Instituto ACCESS.

A atuação dos classificados e as etapas do processo seletivo ocorrerão em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ).

Para realizar a prova é necessário pagar a taxa de inscrição no prazo previsto. Veja os valores.

Analista Técnico de Complexidade Intelectual: R$ 60,00

Analista Técnico de Complexidade Gerencial: R$ 70,00

Candidatos que são doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

Até quando as inscrições ficam abertas?

Os candidatos podem se inscrever no concurso até 8 de janeiro, às 23h59.

O último concurso do Ibama foi realizado em janeiro de 2025 e o Incra estava entre as instituições do Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2024.

Estrutura da prova

A prova contém somente uma etapa composta por questões objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.

A previsão é que o exame seja aplicado em 8 de fevereiro, das 14h às 19h.

O candidato pode escolher a cidade de aplicação da prova — Rio de Janeiro ou Brasília — no momento do cadastro.

Confira o formato da prova.

60 questões objetivas, com quatro alternativas, sendo somente uma correta;

Estudo de caso sobre licenciamento ambiental com texto entre 20 e 30 linhas.

Os temas serão diferentes para as provas do Ibama e Incra.

A pontuação máxima é de 105 pontos e o critério mínimo de aprovação é de 50% de acertos.

Caso o candidato não pontue em alguma das disciplinas, ele será desclassificado.

O estudo de caso será corrigido apenas nas provas nas quais os candidatos tenham atingido 50% de pontuação nas questões objetivas.

A avaliação dissertativa vale 50 pontos e considera:

Domínio técnico do tema;

Uso da norma-padrão da Língua Portuguesa;

Organização textual.

Cronograma do concurso

O resultado das provas deve ser divulgado em abril de 2026. Entenda as etapas.

Inscrições: de 15 de dezembro a 8 de janeiro de 2026;

de 15 de dezembro a 8 de janeiro de 2026; Pedido de isenção: entre 15 e 16 de dezembro;

entre 15 e 16 de dezembro; Prazo final para pagamento da taxa: 9 de janeiro;

9 de janeiro; Aplicação das provas objetivas e discursivas: 8 de fevereiro;

8 de fevereiro; Resultado da prova objetiva: 11 de março;

11 de março; Resultado da prova discursiva: 23 de março;

23 de março; Resultado final: 7 de abril.

As vagas disponíveis no Ibama e Incra

O processo seletivo tem validade de dois anos a partir da homologação do resultado e pode ser prorrogado de acordo com critérios do Ibama e Incra.

Vagas disponíveis no Ibama

Todas as colocações são para atuação como Analista Técnico Intelectual e contam com cadastro reserva.

Biólogo: 4 vagas para atuação em Brasília e 2 no Rio de Janeiro;

4 vagas para atuação em Brasília e 2 no Rio de Janeiro; Cientista social: 1 vaga em Brasília e 1 no Rio de Janeiro;

1 vaga em Brasília e 1 no Rio de Janeiro; Especialista em direito: 3 vagas em Brasília;

3 vagas em Brasília; Engenheiro ambiental: 3 vagas em Brasília e 2 no Rio de Janeiro;

3 vagas em Brasília e 2 no Rio de Janeiro; Engenheiro de minas: 2 vagas em Brasília;

2 vagas em Brasília; Engenheiro florestal: 5 vagas em Brasília e 1 no Rio de Janeiro;

5 vagas em Brasília e 1 no Rio de Janeiro; Engenheiro químico ou especialista em química: 2 vagas em Brasília e 1 no Rio de Janeiro;

2 vagas em Brasília e 1 no Rio de Janeiro; Geógrafo: 3 vagas em Brasília e 1 no Rio de Janeiro;

Geólogo: 5 vagas em Brasília;

Oceanógrafo: 3 vagas em Brasília;

Pedagogo: 1 vaga em Brasília;

Vagas disponíveis no Incra

Todas as vagas do Incra são para atuação em Brasília (DF) e para Analista Técnico, com variação entre a categoria Intelectual e Gerencial.

Cientista social (intelectual): 10 vagas;

10 vagas; Especialista em direito (intelectual): 2 vagas;

2 vagas; Engenheiro ambiental (intelectual): 3 vagas;

3 vagas; Geógrafo (intelectual): 2 vagas;

2 vagas; Antropólogo (gerencial): 3 vagas.

Processo de inclusão na seleção dos candidatos

Dentre as 60 vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs).

Os outros 30% são divididas entre candidatos negros, indígenas e quilombolas, sendo: