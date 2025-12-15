Ibama e Incra abrem inscrições de concurso com salários de R$ 9,8 mil

Inscrições começam nesta segunda-feira, 15, às 14h (Freepik)
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14h56.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) abrem nesta segunda-feira, 15, às 14h, inscrições para o concurso público temporário.
Os candidatos concorrem a 60 vagas com salários de até R$ 9,8 mil.
O Ibama disponibiliza 40 vagas para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e o Incra, 20 vagas para Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.
Ambos os institutos oferecem cadastro reserva. Confira a remuneração para cada cargo.
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para as duas atividades.
Entre as especialidades contempladas estão: biologia, ciências sociais, direito, geografia, geologia, oceanografia e pedagogia.
As inscrições para os concursos devem ser realizadas no site do Instituto ACCESS.A atuação dos classificados e as etapas do processo seletivo ocorrerão em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro (RJ).
Para realizar a prova é necessário pagar a taxa de inscrição no prazo previsto. Veja os valores.
Candidatos que são doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.
Os candidatos podem se inscrever no concurso até 8 de janeiro, às 23h59.
O último concurso do Ibama foi realizado em janeiro de 2025 e o Incra estava entre as instituições do Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2024.
A prova contém somente uma etapa composta por questões objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.A previsão é que o exame seja aplicado em 8 de fevereiro, das 14h às 19h.
O candidato pode escolher a cidade de aplicação da prova — Rio de Janeiro ou Brasília — no momento do cadastro.
Confira o formato da prova.
Os temas serão diferentes para as provas do Ibama e Incra.A pontuação máxima é de 105 pontos e o critério mínimo de aprovação é de 50% de acertos.
Caso o candidato não pontue em alguma das disciplinas, ele será desclassificado.
O estudo de caso será corrigido apenas nas provas nas quais os candidatos tenham atingido 50% de pontuação nas questões objetivas.
A avaliação dissertativa vale 50 pontos e considera:
O resultado das provas deve ser divulgado em abril de 2026. Entenda as etapas.
O processo seletivo tem validade de dois anos a partir da homologação do resultado e pode ser prorrogado de acordo com critérios do Ibama e Incra.
Todas as colocações são para atuação como Analista Técnico Intelectual e contam com cadastro reserva.
Todas as vagas do Incra são para atuação em Brasília (DF) e para Analista Técnico, com variação entre a categoria Intelectual e Gerencial.
Dentre as 60 vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PCDs).
Os outros 30% são divididas entre candidatos negros, indígenas e quilombolas, sendo: