Como profissionais de tecnologia estão usando a inteligência artificial no dia a dia do trabalho?

A adoção de inteligência artificial avança rapidamente entre profissionais do setor de tecnologia, mas sua integração ainda é desigual. Sete em cada dez profissionais adotaram ferramentas de inteligência artificial, mas só 15% dizem que a IA está no centro das operações, segundo pesquisa feita pela YouGov a pedido do Indeed. As informações foram retiradas de Business Insider.

Na prática, os próprios profissionais estão encontrando maneiras de incluir a IA em suas rotinas. Quase metade (49%) usa ferramentas para aprendizado contínuo e aprimoramento de habilidades técnicas.

Outros 42% aplicam IA em tarefas administrativas, 39% na codificação de sistemas e o mesmo percentual em análise de dados.

As aplicações ainda se estendem para atividades como garantia de qualidade (31%), gestão de projetos (27%) e entrada de dados (27%).

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Mais do que um recurso técnico, a IA tem se mostrado uma aliada estratégica na carreira desses profissionais. Entre os entrevistados, 65% afirmam que se tornaram mais eficientes com o uso das ferramentas.

Os dados revelam um ponto crucial: dominar o uso de IA vai além de saber “como usar o ChatGPT”. Trata-se de desenvolver uma habilidade essencial para se manter relevante em um mercado altamente competitivo.

Profissionais que conseguem aplicar inteligência artificial de forma prática, seja para resolver problemas operacionais, aprender algo novo ou otimizar entregas, tendem a se destacar independentemente da área técnica em que atuam.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Com a expansão das ferramentas de IA no ambiente corporativo, essa competência deixa de ser um diferencial e passa a ser uma exigência.

Mesmo em empresas onde a tecnologia ainda não é parte do ramo, o domínio dessas soluções pode gerar ganhos diretos de performance, acelerar projetos e abrir novas oportunidades de crescimento.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL