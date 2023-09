IA: 23% dos cargos devem se modificar até 2027; saiba as skills mais desejadas nos profissionais

Adaptabilidade: essa é a palavra-chave para os profissionais que desejam mergulhar na inteligência artificial. Com a pandemia, ser resiliente se tornou uma necessidade e, a partir de todas as mudanças que ela trouxe, conseguir se adaptar às transições e avanços tecnológicos é essencial para se destacar em uma das carreiras mais promissoras da atualidade.

De acordo com um estudo elaborado pelo Fórum Econômico Mundial com o apoio da Fundação Dom Cabral, 23% das ocupações devem se modificar até 2027. Uma vez que o escopo de trabalho pode sofrer alterações ao longo do caminho, as empresas estão optando cada vez mais por contratar profissionais que tenham mais capacidade de resiliência.

A esta lista, também podemos acrescentar as seguintes habilidades comportamentais essenciais para profissionais de IA:

autogestão;

curiosidade;

colaboração;

planejamento;

gestão de tempo;

inovação e criatividade;

ética e responsabilidade.

Aprendizado contínuo para máquinas e humanos

Embora as características comportamentais sejam importantes, elas precisam estar acompanhadas dos conhecimentos técnicos. Ter intimidade com as ciências exatas, por exemplo, já é um bom ponto de partida para ser eficaz no desenvolvimento, implementação e aplicação dessa tecnologia, mas não é só isso. Conheça mais habilidades.

Compreender os fundamentos do aprendizado de máquina (Machine Learning). Dominar linguagens de programação , como Python ou R para desenvolver e implementar algoritmos. Ter raciocínio lógico para encontrar caminhos assertivos para a resolução e problemas do dia a dia. Fazer análise e processamento de dados , a fim de entender como coletar, limpar, transformar e preparar dados para alimentar os modelos de IA, além das noções básicas de banco de dados e SQL. Saber os princípios de computação em nuvem , uma vez que muitos projetos de IA são executados em plataformas como AWS, Azure ou Google Cloud. Conhecer as questões éticas e de privacidade relacionadas à inteligência, como o preconceito algorítmico e o uso responsável dos dados.

Além das posições operacionais, existem também as oportunidades em liderança e gestão. Para elas, pensamento crítico e estratégico, escuta ativa, gestão de pessoas e perfil de liderança são as skills mais desejadas.

As possibilidades para profissionais da tecnologia são infinitas. Segundo Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que estão no colégio primário irão trabalhar em empregos que ainda não existem. Sendo assim, ainda existe um campo totalmente inexplorado prestes a emergir.

