Este desafio de inglês é para os fãs do Homem-Aranha

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

Você sabe como estão seus conhecimentos em inglês sobre o filme mais aguardado da Marvel? Todo fã já está contando os minutos para o novo filme: Homem-Aranha - Sem volta para casa (no inglês, Spider-man - No way home).

O filme será lançado no dia 17 de dezembro e tem gerado muitas expectativas: os trailers revelaram que os vilões dos filmes clássicos (como o Duende Verde, Dr. Octopus e outros).

A pergunta que não quer calar é se também aparecerão os outros intérpretes do Homem-Aranha (Tobey Maguire e Andrew Garfield), ou se todos eles serão interpretados Tom Holland. Qual o seu palpite?

E se você já está esperando ansiosamente e também quer praticar seu inglês, aqui teremos duas atividades. Vamos começar adivinhando o personagem lendo apenas sua definição em inglês:

Doctor Strange Doctor Octopus MJ Green Goblin Happy Sandman Jonah Jameson

( ) She was Peter’s colleague at first, but later became his girlfriend and eventually found out he is Spider-man

( ) He is the founder and CEO of Oscorp Industries and the father of Harry Osborn. However, upon taking an experimental serum, he became a supervillain.

( ) He is a genius supervillain and former atomic scientist who can control four mechanical arms grafted onto his body.

( ) He comes off as a bad-tempered, bossy, demanding and loud and rather bitter old man who is the publisher of a New York Newspaper.

( ) He’s one of Tony Stark's closest friends and his personal chauffeur who formerly worked as his personal bodyguard and Head of Security of Stark Industries. He is responsible for Peter at first.

( ) A shapeshifter endowed through an accident with the ability to turn himself into other material.

( ) Talented neurosurgeon who, after a tragic car accident, must put ego aside and learn the secrets of a hidden world of mysticism and alternate dimensions. He helps the Avengers and he will try to help Peter.

Respostas: 3, 4, 2, 7, 5, 6, 1

Agora assista ao trailer mais recente da produção e responda algumas perguntas em inglês:

What happened after Doctor Strange’s spell went wrong? Why were Peter and his friends making fun of Dr. Octopus? What do the villains have in common, according to Doctor Strange?

Respostas:

The multiverse is open and all the villains start to appear. Because of his ironic name – Otto Octavius. They all die fighting Spider-man.

Agora é só continuar a contagem regressiva para essa produção incrível!

Sobre a colunista:

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

