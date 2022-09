Grupo Heineken aprova estagiários em tirolesa do Rock In Rio; veja vídeo

Já pensou descobrir que foi aprovado para trabalhar em uma multinacional a 35 metros do solo e em pleno Rock in Rio?

Foi exatamente isso que aconteceu com uma turma de seis jovens que foram selecionados em um programa de estágio relâmpago do Grupo Heineken, patrocinadora do festival de música que aconteceu entre os dias 2 e 11 de setembro.

Os jovens foram ao festival para participar de uma suposta última etapa do processo seletivo. Chegaram no começo da tarde e passaram por todas as ativações da fabricante de bebidas, que investiu R$ 5 milhões de reais apenas na operação dos bares Heineken no Rock in Rio 2022.

Ao longo do percurso, foram orientados a prestar atenção nas mensagens dos projetos da marca no festival e colaborarem entre si para, no fim, realizarem uma apresentação para uma banca de jurados.

Porém, quando subiram na tirolesa, uma das ativações da fabricante de bebidas no Rock in Rio, descobriram que tudo não havia passado de uma pegadinha.

Em seguida, receberam uma cartinha com a notícia de que eram os novos estagiários do Grupo Heineken. O comunicado veio é, claro, junto com uma cerveja para comemorar o novo emprego.

“Cada vez mais, temos buscado maneiras de criar conexões e memórias positivas com os candidatos dos nossos processos seletivos que, além de futuros talentos, são consumidores dos nossos produtos. Nossa ação do Rock in Rio foi um piloto do que vem por aí", diz Lívia Azevedo, diretora de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional do Grupo Heineken.

"É totalmente possível realizar dinâmicas vinculadas ao nosso negócio, avaliar o comportamento dos candidatos e ainda oferecer momentos inesquecíveis de diversão com a gente”, completa.

Além de acontecer em tempo recorde (apenas 11 dias entre a abertura, seleção e anúncio dos resultados) o processo de estágio relâmpago era exclusivo para pessoas negras.

Realizado em parceria com a plataforma 99jobs, ao todo, foram selecionadas 4 mulheres e 2 homens, para as áreas de Vendas, Marketing, Pessoas e CSLP (Customer Service, Logistics and Planning).

"Agora, com os aprendizados dessa primeira ação, traremos a experiência das marcas com mais frequência aos nossos processos seletivos”, conclui Lívia.

Veja o vídeo do momento em que os estagiários recebem a notícia:

