Dez startups que estão com quase 100 vagas de emprego; há posições em home office e trabalho híbrido

As coisas continuam difíceis para o mercado de startups, mais recentemente foi a vez da 99, de motoristas por aplicativo, demitir cerca de 100 funcionários.

Mas mesmo assim, especialmente entre as startups menores, ainda há aquelas empresas que continuam contratando. Com ambientes descontraídos e inovadores, as companhias novatas sempre atraíram pela oportunidade de crescimento que oferecem.

Pensando nisso, EXAME separou uma lista de startups que, na contramão da crise, estão contratando. Há vagas de trabalho para regime remoto, híbrido e presencial. As oportunidades não são apenas para profissionais de tecnologia, mas também design, vendas, além de estágio e trainee.

Confira, a seguir, empresas que estão com quase 100 vagas de emprego abertas:

Driven

A Driven é uma escola de profissões digitais para jovens de alto potencial cujo objetivo é formar os futuros líderes de tecnologia do país. No momento, há vagas em modelo híbrido, no Rio de Janeiro, para representante de desenvolvimento de negócios (BDR), instrutor em desenvolvimento web (front, back ou full stack), redator de SEO, executivo de contas sênior B2B e coordenador de experiência docente. Os interessado devem acessar a página da empresa no Gupy.

Bornlogic

A Bornlogic está com mais de 15 vagas abertas. A startup, que tem como propósito acelerar a transformação digital de vendedores, é dona de uma plataforma que potencializa a comunicação digital de grandes redes varejistas e franquias, impulsionando suas vendas a partir de conteúdos produzidos pelos próprios vendedores nas lojas físicas. Há vagas para designers, times de vendas e tecnologia. Para se inscrever, basta acessar o site.

isaac

O isaac, plataforma de serviços financeiros feita para escolas, está com 15 oportunidades de emprego. O modelo de trabalho é flexível, a pessoa candidata pode escolher trabalhar em regime remoto ou ir ao escritório que fica na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Além dos benefícios básicos listados na contratação CLT como plano de saúde, odontológico, refeição e alimentação, a empresa oferece férias flexíveis e licenças maternidade e paternidade estendidas. Os interessados devem acessar a página de carreiras da startup.

Clube do Malte

O Clube do Malte, clube de assinatura de cervejas, tem vagas abertas para diferentes setores. As oportunidades são para as áreas de design, tecnologia, marketing, SEO, entre outros. Os interessados podem enviar currículo para trabalheconosco@clubedomalte.com.br ou se inscreverem para as oportunidades na página de carreiras da empresa.

Axenya

A healthtech Axenya, empresa voltada para cuidado terapêutico digital (DTx), está com vagas abertas para as posições de Senior Product Designer, Sales Origination e Head of People & Culture. Voltada para clientes corporativos, a empresa integra software de ponta, hardware e inteligência artificial para maximizar qualidade e otimizar gastos em planos de saúde. Para participar do processo seletivo, basta acessar o LinkedIn da startup.

4U

A 4U EdTech tem vagas restritas a Porto Alegre — ao todo, são 14 posições abertas, como cinegrafista, editor de vídeo e consultor comercial. A 4U apoia instituições de ensino e negócios em seus projetos educacionais, oferecendo uma solução completa, que inclui tecnologia, estratégias de marketing, atendimento, criação de site e toda a logística de gravação, edição e transmissão. Os interessados devem acessar o site da empresa.

Azos

A insurtech Azos, que comercializa produtos como seguro de vida, está com vagas abertas para gerente financeiro e gerente comercial — as posições são remotas.

A empresa cria e vende serviços de forma digital, a partir de R$ 5, que podem ser contratados em até 24 horas com flexibilidade para o segurado definir o tipo de proteção que deseja. Para se inscrever, acesse o site.

Lev DTVM

A Lev DTVM é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários voltada para investidores institucionais. Autorizada pelo Bacen em agosto de 2022, num dos processos mais rápidos de constituição de uma DTVM na história recente do mercado de capitais, a Lev é uma participante de negociação plena (PNP) e chegou para oferecer bom serviço, resiliência operacional e preço justo para gestores e grandes investidores.

A Lev está com vagas abertas para Gerente de Risco, Analista de PLD – Sênior, Analista de Controles Internos – Júnior, Sales Trader – Sênior, Sales Trader – Pleno, Back office de Custódia – Pleno e Middle office de Operações – Pleno. Interessados podem mandar o currículo para dl-rh@invistalev.com.br

Tiba

A Tiba, fintech fundada em 2021 e que oferece solução gratuita de software para pequenas empresas está com vagas abertas em diversas áreas como atendimento ao cliente, marketing, vendas e desenvolvimento front end. As soluções de conta digital, gestão de estoque, crédito e caixa são voltadas para varejistas com lojas físicas e optantes pelo Simples Nacional. Pessoas interessadas nas vagas podem se candidatar acessando o site da empresa.

AF Invest

O grupo mineiro Araújo Fontes está com vagas de estágio e trainee abertas até 30 de setembro. O estudante que quiser participar do processo seletivo precisa estar cursando administração, ciências econômicas, controladoria e finanças ou cursos relacionados. É ainda necessário ter previsão de formatura entre dezembro de 2023 e 2024. São oportunidades para trabalhar com o time de fusões e aquisições, dívida estruturada e asset, em projetos de repercussão nacional e internacional. As inscrições podem ser feitas pelo site da empresa.

