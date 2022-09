Empresa de tecnologia oferece 100 vagas em curso de programação e vai contratar os melhores alunos

A alta demanda no mercado brasileiro por profissionais da área tecnologia faz com que mais empresas invistam na formação e desenvolvimento desse tipo de profissional.

A Cogna Educação, através da sua vertical de ensino de tecnologia, T. EX (Technology Experts), está oferecendo oferecer 100 vagas gratuitas no seu curso programação e desenvolvimento Web. O curso, focado principalmente em Full Stack e JavaScript, terá aulas gravadas, ao vivo, atividades a serem realizadas ao longo do curso.

Ao final do curso, o aluno deve realizar um projeto final para que consiga se formar e receber o certificado. Ao todo, são cerca de 600h de conteúdo.

"O curso é realizado no formato remoto e o aluno vai aprender a programar nas linguagens mais modernas e desenvolver também suas habilidades comportamentais (soft skills) requeridas no mercado”, destaca Renato Blanco, Head da T.EX.

Blanco ainda destaca que a T. EX possui como premissa a formar cada vez mais profissionais capacitados em tecnologia e ampliar a empregabilidade de jovens no setor.

Para inserir esses jovens diretamente no mercado de tecnologia, a companhia visa oferecer aos alunos que mais se destacarem no curso posições de trabalho dentro da companhia, com salários iniciais de R$ 3,5 mil.

Como se inscrever para as bolsas de estudo

As inscrições para as 100 bolsas de estudo vão até o dia 2 de outubro e devem ser feitas no site oficial do curso no portal Kenoby.

Após a inscrição inicial com o currículo, o candidato deve realizar um teste com questões de Português, Matemática, Lógica e Lógica de Programação. A empresa entrará em contato com os aprovados no teste pelo WhatsApp. O início das atividades será ainda em outubro.

Para poder concorrer o candidato deve cumprir alguns requisitos:

ser maior de 18 anos

ter disponibilidade em torno de 40h semanais para acompanhar as aulas gravadas e ao vivo (que podem ocorrer pela manhã, tarde ou noite e/ou sábado no período diurno) durante 15 semanas, além de

possuir um computador com acesso à internet e que tenha a seguinte configuração mínima: CPU: Intel Core 2 Duo E8400, memória de 4 GB, sistema operacional Windows 10 ou Linux, espaço em disco livre de 80GB e resolução de 1024 x 768.

