Saiba como conseguir uma entrevista de emprego informal e se sair bem nela

As entrevistas informais podem ser uma excelente maneira de conhecer mais sobre uma empresa e suas oportunidades, sem a pressão de uma entrevista formal. No entanto, é essencial se preparar adequadamente para causar uma boa impressão. Veja algumas dicas para conseguir uma entrevista de emprego informal e se destacar, de acordo com o site The Muse:

1. Comece pedindo ajuda

Uma das formas mais eficazes de conseguir uma resposta positiva ao pedir uma entrevista informal é simplesmente começar pedindo ajuda. Frases como “Eu adoraria sua ajuda” ou “Espero que você possa me ajudar com isso” criam uma sensação de reciprocidade, pois as pessoas gostam de sentir que estão sendo úteis. Isso aumenta significativamente suas chances de conseguir uma resposta favorável.

2. Seja claro

Ao fazer o pedido, seja específico e facilite ao máximo a resposta da pessoa. Pedidos vagos, como “Gostaria de saber mais sobre o que você faz”, podem deixar a pessoa em dúvida sobre o que você realmente quer. Em vez disso, experimente algo como: “Eu adoraria te convidar para um café rápido para ouvir sua perspectiva sobre o setor e como é trabalhar na sua empresa. Estarei na sua região na próxima semana e ficaria feliz em me encontrar onde for mais conveniente para você.” Isso mostra clareza e respeito pelo tempo da pessoa.

3. Tenha um gancho

Para aumentar suas chances de conseguir a entrevista, mostre por que você realmente quer se encontrar com aquela pessoa. Admira a carreira dela? Acha o trabalho que ela está fazendo na empresa especialmente interessante? Talvez vocês tenham uma conexão em comum ou você acredita que ela possa oferecer conselhos valiosos. Personalize seu pedido para que ele pareça genuíno e aumente as chances de sucesso.

4. Tenha muita consideração pela pessoa

Lembre-se de que ao pedir uma entrevista informal, você está pedindo que a pessoa coloque seu trabalho em pausa para ajudar você. Mostre que valoriza o tempo dela, dizendo algo como: “Eu imagino o quanto você deve estar ocupado, então mesmo 15 a 20 minutos seriam muito apreciados.” Isso demonstra consideração e aumenta as chances de a pessoa aceitar o convite.

5. Não dê a entender que está procurando emprego (mesmo que esteja)

Embora você possa estar em busca de uma oportunidade de emprego, evite parecer que esse é seu único objetivo. Se der a entender que está apenas em busca de um trabalho, a pessoa pode redirecioná-lo ao setor de RH ou ao site de vagas da empresa. Em vez disso, deixe claro que você quer ouvir sobre a trajetória de carreira dela e aprender com sua experiência no setor. Depois de criar uma boa conexão, você pode mencionar que está em busca de novas oportunidades de forma mais natural.