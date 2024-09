O que os recrutadores realmente querem saber quando fazem essas 7 perguntas na entrevista

Entender as motivações por trás das perguntas feitas em uma entrevista pode ajudá-lo a se preparar melhor e a fornecer respostas mais precisas e impactantes. Aqui estão 7 perguntas comuns em entrevistas e o que os recrutadores realmente querem saber com cada uma delas.

1. Fale sobre você

Essa pergunta é uma forma de o recrutador conhecer melhor sua personalidade e suas motivações. Eles já conhecem suas qualificações, então foque em explicar por que escolheu essa carreira e o que o motivou. Compartilhar algo pessoal, como hobbies ou trabalho voluntário, pode humanizar sua resposta. Finalize mencionando seus objetivos de carreira para o futuro.

2. Como você soube dessa vaga?

Essa pergunta é uma oportunidade para mostrar seu interesse genuíno pela empresa e pelo cargo. Mencione como você encontrou a vaga, seja em uma feira de empregos, site da empresa ou indicação. Evite respostas genéricas, como "Enviei vários currículos e fui chamado para essa entrevista". Em vez disso, destaque o que chamou sua atenção sobre o papel.

3. Por que você quer trabalhar aqui?

Os recrutadores estão interessados em saber o quanto você pesquisou sobre a empresa. Mencione algo que você descobriu durante sua pesquisa, como o compromisso da empresa com a comunidade ou oportunidades de desenvolvimento dos funcionários. Isso mostra que você fez sua lição de casa e tem um interesse genuíno no empregador.

4. Por que você quer essa vaga?

Aqui, os recrutadores buscam um candidato que demonstre entusiasmo pelo papel e pela empresa. Evite respostas genéricas como “Estou me formando e preciso de um emprego”. Ao invés disso, fale sobre o que te empolga na função e como você vê seu impacto dentro da empresa.

5. Como você lida com desafios?

Essa pergunta tem como objetivo entender como você enfrenta obstáculos. Compartilhe um exemplo de como você lidou com um desafio anterior, descrevendo a situação e as etapas que tomou para superá-lo. Mencione também o que você aprendeu com a experiência e como ela contribuiu para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

6. Por que devemos te contratar?

Aqui, o recrutador quer saber como você se destaca dos outros candidatos. Revise a descrição da vaga e destaque suas qualificações que se alinham com o que estão buscando. Se houver algo importante que você ainda não mencionou durante a entrevista, esse é o momento de ressaltar.

7. Você tem alguma pergunta para mim?

A resposta para essa pergunta deve ser sempre sim! Ter perguntas preparadas demonstra seu interesse pelo cargo e pela empresa. Essa também é sua chance de avaliar se a empresa é o ambiente certo para você, além de obter informações valiosas para tomar uma decisão bem informada.