Como se preparar para uma entrevista de emprego, impressionar o recrutador e conquistar sua vaga?

O convite para uma entrevista de emprego vem acompanhado de muitas emoções. De um lado, a felicidade por estar um passo mais próximo da oportunidade pretendida. Do outro, não saber como será a dinâmica da entrevista como um todo pode gerar nervosismo e insegurança nos candidatos.

Nestes casos, nada melhor do que estar preparado para se sentir mais confiante diante dos recrutadores. Neste artigo, vamos abordar todos os aspectos que podem fazer você se dar bem em uma entrevista de emprego. Confira.

Como se preparar para a entrevista

O currículo e a carta de apresentação são os primeiros pontos de contato que o recrutador tem com os candidatos. A hora da entrevista é o momento em que o profissional de recursos humanos pode conhecer o candidato e validar as informações que foram apresentadas no currículo.

A falta de preparo sempre cobra seu preço. Neste caso, um pequeno deslize pode impedir que o candidato avance no processo seletivo. Sendo assim, o primeiro passo para se dar bem na entrevista de emprego é conhecer a empresa que está se aplicando.

Procure saber um pouco da história da companhia, seus principais números e casos de sucesso, informações sobre o segmento ou dados relacionados à sua área de atuação.

Levar essas referências pode te proporcionar repertório para conversar com o entrevistador, além de demonstrar seu interesse pela vaga — o que pode ser bem visto por ele.

Seu corpo fala por você

O estudo de Mehrabian nos mostra que boa parte da nossa comunicação é não-verbal:

7% – Verbal (conteúdo);

38% – Vocal (dicção, ritmo, volume e entonação);

55% – Não verbal (gestos, expressão facial, postura).

Além disso, você sabia que, segundo uma pesquisa feita na Universidade de Glasgow, na Grã-Bretanha, nosso cérebro demora meio segundo para formar uma opinião sobre a personalidade alheia?

Isso quer dizer que mais do que se importar com o que você fala, é preciso estar atento à mensagem que seu corpo está transmitindo.

Cuide das suas expressões faciais: é a partir delas que o entrevistador irá decifrar o seu sentimento no momento da entrevista. Treine em frente ao espelho um sorriso verdadeiro e enérgico no rosto e, no dia da sua entrevista de emprego, o ofereça ao recrutador.

Postura é o grande segredo para transmitir autoconfiança: coluna reta, ombros encaixados, mãos firmes e pernas paralelas é a posição ideal para passar sua mensagem.

Precisamos falar sobre o dress code…

Assunto delicado, porém essencial. Considerando que a linguagem não verbal é responsável por 93% da comunicação, é importante estar vestido de forma apropriada para conversar com o entrevistador.

Bom senso é a palavra-chave para uma entrevista de emprego de sucesso. Mas nunca é demais lembrar:

Opte por trajes formais;

Evite utilizar acessórios que façam muito barulho

Prefira cores neutras ou sóbrias;

Cuidado com a higiene pessoal;

Tenha atenção aos decotes, comprimento de saias ou vestidos;

Para maquiagens, a regra é: menos é mais!

Isso não quer dizer que o candidato precisa ficar preso aos padrões de vestuário e deixar sua personalidade e estilo de lado. Porém, estar alinhado visualmente ao dress code da empresa já comunica uma sintonia com sua visão e valores.

Durante o bate-papo com o recrutador, você está em evidência, sendo assim todos os detalhes gritam.

Para o dia da entrevista

Não é possível prever o que vai acontecer em uma entrevista de emprego, porém alguns rituais e perguntas são comumente vistos em processos seletivos. Separamos as perguntas mais frequentes no momento da seleção para você se preparar.

Como você se vê daqui 10 anos?

Quais seus objetivos profissionais?

Suas principais realizações até hoje?

Quais são seus pontos fortes e fracos?

Por que você acha que devemos contratá-lo?

O que mais chamou sua atenção nessa vaga?

Além dessas perguntas, os entrevistadores também costumam perguntar sobre sua trajetória acadêmica, profissional e, para criar uma conexão mais humanizada, procuram saber sobre a personalidade dos candidatos, hobbies e mais.