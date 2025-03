Vencedores do Oscar vivem mais que os indicados, diz estudo: ‘Todos podemos ter uma versão disso’

Receber um Oscar não é apenas um símbolo de prestígio no cinema. Estudos mostram que vencer a maior premiação da indústria pode aumentar a expectativa de vida dos atores, reduzir o estresse e trazer mais segurança para a vida profissional.

De acordo com uma pesquisa publicada no periódico PLOS One em 2022, os vencedores do Oscar vivem, em média, cinco anos a mais do que os que foram ‘apenas’ indicados. As informações foram retiradas do podcast “10% Happier with Dan Harris” e de declarações do neurocientista Ian Robertson para o CNBC Make It.

Esse efeito positivo pode ser explicado pela eliminação da constante necessidade de validação. Segundo Robertson, o medo de uma percepção externa negativa é uma das principais fontes de estresse para o ser humano. Quando um ator conquista um Oscar, por exemplo, ele adquire um status que reduz essa pressão competitiva.

“A maior fonte de estresse para o cérebro e a mente humana é o medo da avaliação negativa de outras pessoas”, ele disse. “O que acontece se você ganhar um Oscar? Você está quase comprando um status”, explicou o neurocientista.

Uma lição para profissionais de todas as áreas

Essa lógica se aplica a qualquer área profissional, especialmente para aqueles que ocupam (ou desejam ocupar) posições de liderança e gestão.

Domine as técnicas que separam os chefes dos líderes. Neste treinamento de quatro aulas, professor da Saint Paul vai ensinar como ser um gestor mais completo. Para garantir a sua vaga, basta se inscrever clicando aqui.

Segundo a visão do neurocientista, líderes que alcançam reconhecimento em sua trajetória, seja por meio de promoções, prêmios ou conquistas relevantes, tendem a se sentir mais confiantes e menos suscetíveis ao estresse da incerteza. Isso não apenas melhora a qualidade de vida, mas também os torna mais eficientes em suas funções.

Embora nem todos possam levar para casa um Oscar, o princípio por trás do fenômeno pode ser aplicado no cotidiano corporativo. Estabelecer metas concretas e trabalhar progressivamente para alcançá-las pode proporcionar o mesmo efeito de segurança e reconhecimento. Pequenas vitórias ao longo da carreira ajudam a construir um legado profissional sólido e minimizam a pressão do julgamento externo.

A mensagem é clara: líderes seguros e confiantes são mais propensos a inspirar, inovar e, consequentemente, alcançar longevidade profissional e pessoal.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, a EXAME se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Como ser um gestor a nível internacional?

E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO