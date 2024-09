Estas são as quatro qualidades essenciais para se destacar no trabalho

Ashley Herd trabalhou em RH por 20 anos. Agora, aos 43 anos, é CEO da Manager Method, que ajuda organizações a treinar gerentes em habilidades como delegação, gestão de desempenho e comunicação.

Ao Business Insider, ela apontou quatro características importantes para pessoas que querem fazer a diferença no ambiente de trabalho:

1. Você é confiável

Os melhores funcionários são confiáveis. Isso geralmente significa cumprir prazos, manter sua palavra e ser alguém que a organização sabe que fará seu trabalho.

Se um funcionário confiável é solicitado a fazer algo até o final da semana, ele faz. Seu gerente nunca precisa perguntar: "O que aconteceu com esta tarefa?"

Quando você é confiável, sua empresa ou equipe tem mais probabilidade de tentar mantê-lo.

2. Você é um comunicador forte

As empresas também lutarão por comunicadores fortes. O ideal é que seu gerente lhe diga as informações que você precisa saber, mas se você perder algo, não hesite em perguntar sobre prazos e formatos e repetir as informações ao seu gerente para garantir que vocês estejam na mesma página. Então, conforme você trabalha, você pode trazer quaisquer problemas o mais rápido possível em vez de evitar o confronto.

Nem você nem seu gerente são robôs, mas ter um nível proativo de comunicação é fundamental. Ao compartilhar desafios com seu gerente, seja claro sobre o que você quer. Por exemplo, "Estou tentando descobrir o que fazer e adoraria sua ajuda para descobrir a melhor opção."

3. Você soluciona problemas

Os empregadores vão querer manter pessoas que solucionam problemas, não apenas observadores deles. Por exemplo, se algo surgir, você não está apenas dizendo ao seu gerente: "Essa pessoa não está me dando o que preciso" ou "Isso é muito difícil". Em vez disso, você também tem soluções.

Você pode falar sobre o que fez para resolver o problema, como, "Entrei em contato com eles e expliquei que precisamos disso para cumprir o prazo, mas estou preso. Você poderia enviar um e-mail?"

Para ser um ótimo funcionário, você não precisa ter todas as soluções, mas mostrar ter ideias pode ajudar a resolver o problema muito mais rapidamente.

4. Você sabe jogar em equipe

Ser um jogador de equipe é importante para mais do que apenas seu desenvolvimento. Você pode dizer aos seus colegas de equipe, "Sinta-se à vontade para me fazer perguntas a qualquer momento", e você também pode ter um interesse genuíno em quem seus colegas de trabalho são como pessoas, não apenas em seu trabalho.

Ser um bom jogador de equipe pode envolver desabafar uns com os outros, ter conversas reais e resolver problemas juntos.

Quando você é um bom jogador de equipe, seu gerente tem mais probabilidade de lutar para que você permaneça na equipe. Em qualquer função, há um elemento humano: ser a pessoa com quem as pessoas esperam trabalhar pode impactar as decisões.