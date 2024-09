Profissionais que não sabem usar IA estão sendo descartados pelas empresas, diz estudo

Os resultados da pesquisa apontam para uma transformação relevante nas qualificações exigidas pelo mercado. Além das habilidades tradicionais, a capacitação em inteligência artificial passa a ser um requisito nos currículos.

O que era visto como um diferencial competitivo, agora se torna uma exigência básica para quem deseja permanecer relevante e competitivo no mercado.

Além disso, o estudo ressalta que o uso de IA no ambiente corporativo vai além da automação, mas também permite otimizar processos, reduzir a carga de trabalho e aumentar a produtividade. E isso é uma grande vantagem para os profissionais, que podem se concentrar em tarefas mais estratégicas.

Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn, destacou a necessidade de as empresas investirem na construção de competências internas em IA para garantir uma vantagem competitiva​. “A IA está redefinindo o mercado de trabalho atual e está claro que precisamos nos adaptar a esta transformação”, disse ele.

“Os líderes que investem no desenvolvimento de competências de suas equipes darão às suas organizações uma vantagem competitiva e criarão equipes mais eficientes, diversas e inovadoras."

Profissionais querem a IA no trabalho – e eles têm pressa

O levantamento também aponta que 83% dos trabalhadores brasileiros já utilizam ferramentas de IA no trabalho – superior à média global de 75%.

No entanto, mesmo com a popularização dessas ferramentas, ainda há uma lacuna significativa no treinamento formal oferecido pelas empresas. O estudo mostra que apenas 39% dos funcionários receberam capacitação de seus empregadores, levando muitos a buscar qualificação por conta própria.

Essa pressão por habilidades em IA não apenas aumenta a competição entre profissionais, mas também influencia a forma como as empresas atraem talentos. Para ter ideia, as menções à inteligência artificial em vagas de emprego no LinkedIn aumentam em 17% o número de candidaturas, demonstrando que a busca por essas qualificações está em alta.

"O LinkedIn está vendo um aumento significativo no número de profissionais adicionando habilidades relacionadas a esta tecnologia aos seus perfis", revela o documento.

Aqui está o caminho para se destacar no mercado

