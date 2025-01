7 profissões para quem gosta de engenharia de software

A engenharia de software é uma das áreas mais promissoras da tecnologia, oferecendo oportunidades em diversos setores e funções. Com a crescente digitalização das empresas e o avanço da inteligência artificial, a demanda por engenheiros de software está em alta, tanto no Brasil quanto no exterior.

Para quem gosta de programar, resolver problemas e criar soluções tecnológicas, há muitas carreiras possíveis, com salários competitivos e projeções de crescimento. Conheça as 7 principais e veja a média salarial de cada uma delas de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Engenheiro de Software

O engenheiro de software projeta, desenvolve e mantém sistemas computacionais, criando desde aplicações até sistemas operacionais. Trabalha em empresas de tecnologia, startups e grandes corporações, e sua atuação é essencial para a inovação tecnológica.

Média salarial: R$ 10.000/mês

2. Desenvolvedor Full Stack

Esse profissional é responsável por trabalhar tanto no front-end (interface do usuário) quanto no back-end (estrutura de dados e servidores). É muito requisitado em startups e empresas que desenvolvem produtos digitais, devido à sua versatilidade.

Média salarial: R$ 7.500/mês

3. Cientista de Dados

O cientista de dados analisa grandes volumes de informação e utiliza técnicas de aprendizado de máquina e estatística para gerar insights estratégicos. É procurado em setores como finanças, saúde e e-commerce.

Média salarial: R$ 10.800/mês

4. Especialista em Segurança da Informação

Este profissional protege sistemas e redes contra ataques cibernéticos, desenvolvendo estratégias e soluções para garantir a integridade de dados corporativos. Trabalha em empresas de tecnologia, bancos e órgãos governamentais.

Média salarial: R$ 9.000/mês

5. Engenheiro de Inteligência Artificial

O engenheiro de IA projeta algoritmos capazes de aprender e tomar decisões de forma autônoma, contribuindo para o desenvolvimento de ferramentas como chatbots, carros autônomos e sistemas de recomendação. Atua em empresas de tecnologia avançada e pesquisa.

Média salarial: R$ 12.000/mês

6. Desenvolvedor de Jogos Digitais

O desenvolvedor de jogos cria e programa videogames para diversas plataformas. Além de trabalhar em estúdios de games, também encontra oportunidades em empresas que desenvolvem aplicativos e experiências imersivas.

Média salarial: R$ 6.500/mês

7. Arquiteto de Software

Esse profissional projeta a estrutura de sistemas complexos, definindo tecnologias, padrões e boas práticas. Sua atuação é essencial em projetos de grande escala, como plataformas de e-commerce e sistemas corporativos.

Média salarial: R$ 14.000/mês

Por que escolher engenharia de software?

A engenharia de software é uma das áreas mais promissoras da tecnologia. De acordo com estudos globais, a demanda por profissionais de tecnologia deve crescer mais de 20% até 2030, impulsionada pela transformação digital em empresas e governos.

Além disso, a área oferece flexibilidade, com muitas vagas para trabalho remoto, e boas oportunidades de carreira em empresas nacionais e internacionais.

Existe possibilidade de concursos público para a área de engenharia de software?

Para quem sonha em trabalhar na área como funcionário público, deve saber que embora não sejam tão numerosas quanto em outras áreas, essas vagas existem e estão, geralmente, relacionadas a órgãos públicos que necessitam de profissionais especializados em tecnologia da informação. Essas vagas podem incluir cargos específicos para engenheiros de software ou para profissionais de TI com competências em desenvolvimento de sistemas e gestão de projetos. Onde encontrar concursos na área de engenharia de software? Órgãos governamentais: Ministérios, prefeituras, governos estaduais e federais frequentemente abrem concursos para analistas ou desenvolvedores de sistemas. Exemplos incluem o Ministério da Economia, tribunais (como TJ, TRT e TRE), e a Receita Federal.

Ministérios, prefeituras, governos estaduais e federais frequentemente abrem concursos para analistas ou desenvolvedores de sistemas. Exemplos incluem o Ministério da Economia, tribunais (como TJ, TRT e TRE), e a Receita Federal. Empresas públicas: Instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrobras e Correios têm vagas para profissionais da área de TI que podem exigir ou valorizar formação em engenharia de software.

Instituições como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Eletrobras e Correios têm vagas para profissionais da área de TI que podem exigir ou valorizar formação em engenharia de software. Instituições de pesquisa: Organizações como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Fiocruz contratam engenheiros de software para desenvolver sistemas tecnológicos avançados ou apoiar projetos de pesquisa.

Organizações como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Fiocruz contratam engenheiros de software para desenvolver sistemas tecnológicos avançados ou apoiar projetos de pesquisa. Forças Armadas e Polícia Federal: As Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e a Polícia Federal frequentemente contratam profissionais de TI para projetos de segurança digital, inteligência cibernética e desenvolvimento de sistemas de defesa. Exigências e remuneração Esses concursos geralmente exigem formação superior na área de Tecnologia da Informação, Engenharia de Software, Ciência da Computação ou cursos correlatos. Além disso, em alguns casos, podem ser solicitados certificados específicos, como Scrum, Java ou outras tecnologias. As remunerações variam conforme o órgão e a complexidade do cargo, com salários iniciais que podem ultrapassar os R$ 10 mil em alguns casos. Dicas para quem quer ingressar no setor público Acompanhe editais regularmente: Sites e portais oficiais dos órgãos públicos são boas fontes;

Sites e portais oficiais dos órgãos públicos são boas fontes; Atualize-se em linguagens e frameworks exigidos: Desenvolvedores de sistemas precisam estar familiarizados com tecnologias modernas e linguagens como Python, Java ou C#;

Desenvolvedores de sistemas precisam estar familiarizados com tecnologias modernas e linguagens como Python, Java ou C#; Invista em estudo direcionado: Cursos preparatórios focados em concursos para a área de TI podem ajudar, já que incluem temas de desenvolvimento, segurança da informação e legislação específica. Por que você deve saber disso?

Conhecer as possibilidades dentro da engenharia de software ajuda a escolher uma carreira que combine suas habilidades técnicas e interesses pessoais. Com alta empregabilidade e salários competitivos, a área é uma excelente escolha para quem busca estabilidade e crescimento profissional. Além disso, entender as diversas profissões pode abrir caminhos para especializações e oportunidades no mercado global.