Como trabalhar no Canadá: tudo que você precisa saber

O que é preciso para trabalhar no Canadá?

Para trabalhar no Canadá, é necessário cumprir alguns requisitos específicos e seguir determinados procedimentos. Em primeiro lugar, é crucial obter uma oferta de emprego de um empregador canadense, a menos que você se qualifique para um programa de imigração específico, como o Express Entry.

A oferta de emprego deve ser aprovada pelo Serviço de Recursos Humanos e Desenvolvimento Social do Canadá (Service Canada) e, em alguns casos, requerer uma Avaliação de Impacto no Mercado de Trabalho (LMIA).

Além disso, dependendo do tipo de trabalho e da duração da estadia no Canadá, pode ser necessário obter um visto de trabalho temporário ou uma autorização de trabalho.

Isso geralmente envolve apresentar uma aplicação ao Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) e fornecer documentos que comprovem sua elegibilidade para trabalhar no país.

Ter proficiência em inglês ou francês é um requisito comum, já que a maioria dos empregadores exige habilidades linguísticas suficientes para se comunicar efetivamente no ambiente de trabalho.

Qual o salário mínimo no Canadá?

O salário mínimo no Canadá para o ano de 2024 varia entre CAD$ 13,00 e CAD$ 16,77 por hora, dependendo da região e do número de horas trabalhadas. Essa variação reflete as diferenças nos custos de vida em cada província.

Por exemplo, em Alberta, o salário mínimo é de CAD$ 15,00 por hora, enquanto em Saskatchewan é CAD$ 13,00 por hora. Vale notar que o salário mínimo no Canadá é por hora, ao contrário do salário mínimo no Brasil, calculado mensalmente.

Independentemente da província, o governo canadense estabelece diretrizes para garantir um padrão de vida digno para os trabalhadores.

Como conseguir emprego no Canadá

O Canadá é um destino cada vez mais procurado por profissionais em busca de oportunidades de emprego e qualidade de vida. No entanto, para garantir sucesso na busca por trabalho neste país, é essencial seguir algumas estratégias fundamentais.

Nível de inglês

Um dos requisitos mais importantes para conseguir emprego no Canadá é ter um bom nível de inglês. Como o inglês é a língua predominante no ambiente de trabalho e na comunicação diária, ter fluência no idioma é crucial. Esse requisito é fundamental para quem deseja pensar em como morar no Canadá.

Recomenda-se investir em cursos de inglês, prática constante da língua e certificações reconhecidas internacionalmente, como o TOEFL ou IELTS, para comprovar suas habilidades linguísticas aos empregadores.

Prepare-se para entrevista

Antes de se candidatar a vagas de empregos no Canadá, é essencial se preparar adequadamente para as entrevistas. Isso inclui pesquisar sobre a empresa, entender a cultura organizacional e revisar suas habilidades e experiências relevantes.

Além disso, é importante estar familiarizado com as normas e costumes do mercado de trabalho canadense, como a pontualidade e a formalidade nas interações profissionais, além de saber responder bem às principais perguntas feitas em entrevistas.

Aplique para vagas no Canadá

Assim que estiver confiante em suas habilidades e preparado para a entrevista, é hora de começar a se candidatar para vagas no Canadá.

Existem várias maneiras de encontrar oportunidades de emprego, incluindo sites de emprego, redes profissionais como o LinkedIn, feiras de emprego e agências de recrutamento.

Certifique-se de adaptar seu currículo e carta de apresentação para cada vaga específica, destacando suas qualificações e experiências relevantes para a posição desejada.

Visto para trabalhar no Canadá

Existem diferentes tipos de visto de trabalho Canadá, sendo o mais comum obtido por meio de uma oferta de emprego feita por uma empresa canadense.

Esse visto é concedido através do programa Labour Market Impact Assessment (LMIA), onde o empregador precisa demonstrar que nenhum cidadão canadense ou residente permanente é apto para a função e que é necessário contratar um estrangeiro qualificado.

O processo envolve a submissão de documentos ao governo e o pagamento de taxas. Após a aprovação, o candidato precisa comprovar sua experiência em uma entrevista. O visto é temporário e válido enquanto durar o contrato de trabalho. É possível buscar por vagas canadenses no LinkedIn e sites de empregos, por exemplo.

Além disso, existe o Post-Graduation Work Permit (PGWP), destinado a estudantes internacionais que completam um curso em uma instituição universitária canadense. Esse programa permite que os estudantes trabalhem durante o curso e após sua conclusão.

Outros tipos de visto no Canadá

Além dos vistos para trabalhos, existem diversos outros tipos de visto para o Canadá, incluindo:

Autorização Eletrônica de Viagem (eTA): Permite estadias de até 6 meses para turismo e trânsito, válida por até 5 anos para entradas aéreas. Visto de Turismo no Canadá: Para viagens de turismo, trânsito ou cursos de até 6 meses. Visto de Negócios no Canadá: Destinado a participar de reuniões, conferências ou visitas técnicas breves. Visto de Estudos no Canadá: Necessário para estudos superiores a 6 meses em instituições canadenses.

Qual a moeda do Canadá?

A moeda do Canadá é o dólar canadense, abreviado como CAD. É a unidade monetária oficial do país, amplamente utilizada em todas as transações comerciais, serviços e atividades financeiras.

O dólar canadense é representado por símbolos como "$" ou "C$", e é subdividido em 100 centavos. Além de ser a moeda nacional do Canadá, o dólar canadense também é uma das moedas mais negociadas no mercado de câmbio global.

Sua estabilidade ao longo do tempo faz dele uma escolha confiável tanto para residentes quanto para investidores estrangeiros que buscam segurança e solidez financeira. É uma das moedas mais fortes das américas, perdendo, no entanto, para o dólar americano.

Qual o fuso horário do Canadá?

O horário Canadá é diferente do Brasil. Comparativamente, o fuso horário de Brasília (BRT) está geralmente quatro horas à frente do horário padrão do leste do Canadá (EST), quando não está em horário de verão, e três horas à frente durante o horário de verão no Canadá.

Isso equivale a uma diferença de quatro ou três horas atrás do Tempo Universal Coordenado (UTC), dependendo da estação.

O Canadá abrange seis fusos horários distintos, refletindo sua vasta extensão geográfica. As zonas horárias incluem Hora Padrão do Atlântico (AST), Hora Padrão do Leste (EST), Hora Padrão Central (CST), Hora Padrão da Montanha (MST), Hora Padrão do Pacífico (PST) e Hora Padrão do Pacífico (PST).

