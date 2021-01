Grupo da Centauro abre 20 vagas de trainee com salário de R$ 6.500

O Grupo SBF, detentor da Centauro e da Fisia, abriu as inscrições para o seu programa de trainee 2021. As 20 vagas são para recém-formados de qualquer curso e oferece salário de R$ 6.500.

No programa de 18 meses, os trainees poderão escolher entre duas modalidades de trabalho: na loja ou corporativo. Os selecionados passarão 12 meses alocados em uma área do negócio e participarão de programas de desenvolvimento, com academias de liderança e de inovação.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter completado o curso superior, tecnólogo ou bacharelado, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. O inglês não será obrigatório e não há restrição de idade.

Segundo Olivia Gryschek, Vice-presidente de Pessoas do Grupo SBF, a empresa está fazendo ações com ONGs e instituições para a atração de diversidade entre os candidatos. A retirada de requisitos tradicionais do processo de seleção, como o inglês, é um dos movimentos para tornar os programas de estágio e trainee mais inclusivos.

“O sucesso do Grupo se deve à grande equipe que temos e que vamos reforçar com um Programa de Trainees inclusivo, que traga pessoas diversas e que contribuam com novas formas de pensar”, diz a executiva.

O grupo busca por um perfil com habilidades de colaboração, ética, adaptabilidade, orientação para o cliente e visão sistêmica. Também será importante ter uma atitude protagonista e ser apaixonado por esporte.

Além do salário, as vagas possuem benefício como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, auxílio-academia e participação nos lucros. As inscrições estão abertas até 8 de fevereiro pelo site.