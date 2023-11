Gratuito e com certificado, curso ensina como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar

Se você deseja alavancar sua carreira através da inteligência artificial, a notícia é boa: o mercado está em busca de profissionais bem qualificados na área e promete pagar salários bastante competitivos para atrair esses talentos.

Para ter ideia, as oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos, conforme revela o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn. Em números mundiais, o estudo revela que as vagas na área de IA cresceram 17% mais rápido do que em posições que não envolvem a tecnologia. Esse fenômeno reflete a crescente importância da inteligência artificial em diversas indústrias e setores.

Além do aumento no número de novas vagas, os salários também chamam a atenção. De acordo com o site Indeed, que reúne anúncios de emprego de empresas em todo o Brasil, os salários para cargos em IA podem chegar a R$ 35 mil (em posições de gestão e liderança).

Esse aumento no número de vagas e as remunerações atrativas destacam o valor que as organizações estão atribuindo aos profissionais com conhecimentos e experiência em inteligência artificial. Para especialistas, é um momento oportuno para aproveitar as novas oportunidades para alavancar a carreira e ganhar destaque no mercado de trabalho.

É sua chance de se tornar um especialista em IA

De olho nisso, a EXAME desenvolveu a série Carreira em Inteligência Artificial. Com o objetivo de preparar profissionais de diferentes áreas para liderar projetos em IA, as aulas vão ao ar entre 20 e 28 de novembro e acontecem de forma online e gratuita.

Ao final dos episódios, todos os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo. Além disso, não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

As aulas serão apresentadas pela Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME com mais de 13 anos de atuação na área de tecnologia. Na EXAME, ela lidera projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de IA nas rotinas da empresa.

De acordo com Izabela, os resultados apresentados por ferramentas de IA surpreenderam até mesmo os profissionais de tecnologia mais experientes. “Mas, enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, destaca a professora da série.

