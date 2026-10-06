95% das pessoas acham que se conhecem bem. Só 10% a 15% estão certas, diz pesquisadora

Pergunte a qualquer pessoa se ela se conhece bem e a resposta quase sempre será sim. Segundo a psicóloga organizacional americana Tasha Eurich, 95% das pessoas acreditam ser autoconscientes. Quando a pesquisa mede isso de fato, o número cai para algo entre 10% e 15%.

Autora do livro Insight, Eurich estuda autoconhecimento no trabalho há anos. A distância entre o que achamos que sabemos sobre nós e o que de fato sabemos, diz ela, tem consequências práticas. Em entrevista ao portal Knowledge at Wharton, da escola de negócios da Universidade da Pensilvânia, ela afirmou que pessoas autoconscientes tomam decisões mais inteligentes, constroem relações melhores e se tornam líderes melhores.

Para quem está escolhendo um caminho profissional, buscando o primeiro emprego ou pensando em mudar de área, a diferença entre se conhecer e achar que se conhece pode pesar em cada decisão.

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Autoconhecimento tem dois lados

O primeiro erro, segundo Eurich, é achar que autoconhecimento é só olhar para dentro. A pesquisa dela separa dois tipos. O interno é a capacidade de enxergar com clareza os próprios valores, reações e motivações. O externo é saber como as outras pessoas enxergam você.

Os dois lados nem sempre andam juntos. Uma pessoa pode ter muita clareza sobre o que quer e, ao mesmo tempo, não perceber que passa a imagem de impaciente nas reuniões. No trabalho, o segundo lado costuma aparecer nos feedbacks que surpreendem.

Há um paradoxo na pesquisa. Refletir sobre si mesmo, o hábito mais associado ao autoconhecimento, nem sempre produz respostas úteis. Eurich afirma que, às vezes, a escavação psicológica é tão profunda que acaba piorando o humor e o bem-estar, sem trazer clareza nenhuma.

A proposta dela é ir para os lados em vez de ir mais fundo. Em vez de buscar a explicação definitiva de quem você é, observar temas e padrões que se repetem entre os acontecimentos da sua vida.

Troque o 'por quê' pelo 'o quê'

A mudança mais prática sugerida por Eurich está na pergunta que a gente se faz. Perguntas que começam com "por quê" tendem a levar a justificativas e a respostas que confirmam o que já pensávamos. Perguntas que começam com "o quê" trazem informações mais úteis.

Na carreira, a diferença é concreta. "Por que não passo nas entrevistas?" costuma terminar em autocrítica ou em culpar o recrutador. "O que se repete nas entrevistas em que não avanço?" abre espaço para encontrar um padrão, como a resposta sobre pretensão salarial ou a dificuldade de contar uma experiência com exemplos.

Os padrões contam mais que um momento isolado

Olhar para padrões também ajuda em escolhas maiores. Quem revisita os projetos em que se sentiu mais motivado, as tarefas que adiava sempre e os elogios que recebia com frequência tende a encontrar pistas mais confiáveis do que um teste de perfil feito numa tarde.

O mesmo vale para o lado externo. Perguntar a colegas, professores ou ex-chefes o que eles enxergam como seu ponto forte, e o que você poderia fazer diferente, completa o quadro que a introspecção sozinha deixa pela metade.

Se quase todo mundo acha que se conhece, o primeiro passo talvez seja desconfiar um pouco dessa certeza.

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Quantas pessoas são realmente autoconscientes?

Segundo a psicóloga organizacional Tasha Eurich, 95% das pessoas acham que são autoconscientes, mas o número real fica entre 10% e 15%.

Quais são os tipos de autoconhecimento?

Eurich identifica dois tipos. O interno é enxergar com clareza os próprios valores e reações. O externo é saber como os outros enxergam você.

Como desenvolver autoconhecimento?

Uma das recomendações de Eurich é trocar perguntas de "por quê" por perguntas de "o quê" e procurar padrões que se repetem na própria trajetória, em vez de buscar uma explicação definitiva sobre si mesmo.

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