Quer ser produtivo mas não consegue criar metas realistas? Use esses comandos!

A inteligência artificial tem se mostrado uma ferramenta eficaz para quem busca mais produtividade no dia a dia profissional. Com comandos simples e bem direcionados, é possível transformar o chatbots em um verdadeiro assistente de organização, capaz de ajudar na definição de metas realistas e na estruturação de rotinas

Confira alguns prompts que podem auxiliar:

1. Para definir metas realistas e alcançáveis

Exemplo de Prompt:

“Considere que tenho [insira seu tempo disponível] horas disponíveis na semana e preciso equilibrar tarefas [liste as tarefas, aulas ou cursos que quer organizar]. Me ajude a definir metas realistas para cada área, considerando prazos e prioridades.”

Com esse comando, a IA pode sugerir metas compatíveis com o tempo disponível, evitando frustrações e promovendo avanços concretos.

A clareza na definição de objetivos é essencial para manter a motivação e medir o progresso ao longo do tempo.

2. Para organizar a agenda de forma estratégica

Exemplo de Prompt:

“Monte uma agenda semanal com blocos de tempo com blocos de tempo para [insira aqui seus compromissos de trabalho, estudo e lazer], considerando que trabalho das [horário de início] às [horário de término].”

Esse tipo de estrutura ajuda a evitar a dispersão e melhora a gestão do tempo.

Ao visualizar os blocos de atividade, o profissional consegue se preparar melhor para cada tipo de tarefa e evitar o acúmulo de pendências.

3. Para revisar prioridades e ajustar o foco

Exemplo de Prompt:

“Estas são minhas tarefas da semana: [listar tarefas]. Me ajude a classificá-las por prioridade usando a matriz de Eisenhower.”

A matriz de Eisenhower é uma ferramenta de gestão de tempo que ajuda a priorizar tarefas com base em dois critérios: urgência e importância.

Ela organiza as atividades em quatro quadrantes, fazer agora, agendar, delegar ou eliminar, permitindo decisões mais estratégicas sobre o que merece atenção imediata.

