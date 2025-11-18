Carreira

Quer ser produtivo mas não consegue criar metas realistas? Use esses comandos!

A IA pode ajudar profissionais a organizar tarefas, definir metas alcançáveis e manter o foco, transformando a produtividade em um hábito sustentável e estratégico para a carreira

IA ajuda a transformar metas vagas em planos de ação realistas e produtivos (Diki Prayogo/Getty Images)

IA ajuda a transformar metas vagas em planos de ação realistas e produtivos (Diki Prayogo/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12h02.

Última atualização em 18 de novembro de 2025 às 12h06.

A inteligência artificial tem se mostrado uma ferramenta eficaz para quem busca mais produtividade no dia a dia profissional. Com comandos simples e bem direcionados, é possível transformar o chatbots em um verdadeiro assistente de organização, capaz de ajudar na definição de metas realistas e na estruturação de rotinas

Confira alguns prompts que podem auxiliar:

1. Para definir metas realistas e alcançáveis

Exemplo de Prompt:

“Considere que tenho [insira seu tempo disponível] horas disponíveis na semana e preciso equilibrar tarefas [liste as tarefas, aulas ou cursos que quer organizar]. Me ajude a definir metas realistas para cada área, considerando prazos e prioridades.”

Com esse comando, a IA pode sugerir metas compatíveis com o tempo disponível, evitando frustrações e promovendo avanços concretos.

A clareza na definição de objetivos é essencial para manter a motivação e medir o progresso ao longo do tempo.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

2. Para organizar a agenda de forma estratégica

Exemplo de Prompt:

“Monte uma agenda semanal com blocos de tempo com blocos de tempo para [insira aqui seus compromissos de trabalho, estudo e lazer], considerando que trabalho das [horário de início] às [horário de término].”

Esse tipo de estrutura ajuda a evitar a dispersão e melhora a gestão do tempo.

Ao visualizar os blocos de atividade, o profissional consegue se preparar melhor para cada tipo de tarefa e evitar o acúmulo de pendências.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

3. Para revisar prioridades e ajustar o foco

Exemplo de Prompt:

“Estas são minhas tarefas da semana: [listar tarefas]. Me ajude a classificá-las por prioridade usando a matriz de Eisenhower.”

A matriz de Eisenhower é uma ferramenta de gestão de tempo que ajuda a priorizar tarefas com base em dois critérios: urgência e importância.

Ela organiza as atividades em quatro quadrantes, fazer agora, agendar, delegar ou eliminar, permitindo decisões mais estratégicas sobre o que merece atenção imediata.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

  • Automatizar tarefas repetitivas. ⁣
  • Personalizar sua abordagem profissional. ⁣
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.

