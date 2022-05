Globo abre vagas de estágio; saiba como se inscrever

A Globo está com as inscrições abertas para a segunda parte do seu programa de estágios para 2022. As oportunidades são para estudantes do superior.

Alunos do ensino superior podem se inscrever caso tenham a formação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024.

O estagiário também deve ter disponibilidade de trabalhar 6h ou 4h por dia. As vagas são para as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Belo Horizonte (BH) e Brasília (DF).

As vagas de estágio são para as áreas de Tecnologia (digital, operação e distribuição de conteúdo), Conteúdo e Corporativo. O processo seletivo conta com cinco fases eliminatórias distintas e será realizado de forma 100% remota.

Para o time de tecnologia, a Globo busca estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Design; Engenharia (da Computação; de Software; Elétrica; Eletrônica; de Produção); Sistema da Informação; e todos os cursos relacionados a tecnologia digital. Esses funcionários irão apoiar no desenvolvimento dos produtos digitais da Globo e na gestão de dados, trabalhando com uma variedade de tecnologias e linguagens.

Na parte de operação e distribuição de conteúdo, a empresa busca alunos de Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Engenharia (Elétrica, Telecomunicações, Redes, Produção, etc); Rede de Computadores; Design e outros cursos relacionados. São vagas ligadas a operação audiovisual – captação, iluminação, edição, efeitos visuais, sonoplastia, transmissão, manutenção de equipamentos, dentre outras atuações.

Já para a área de conteúdo, serão aceitas as inscrições de alunos de Comunicação social (todas as habilitações); Ciências Sociais; Estatística; Fotografia; Marketing; Multimídia; Produção Cultural; entre outros.

O time Corporativo busca por estudantes de Administração; Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Direito; Economia; Psicologia; Relações Internacionais, entre outros. Os funcionários irão atuar nas área de Finanças, Jurídico, Infraestrutura, Recursos Humanos, Marca e Comunicação.

Como se inscrever no programa de estágio da Globo

Os interessados em participar do processo seletivo para estagiar na Globo podem realizar a inscrição pela página oficial de contratação da empresa. As inscrições vão até o dia 23 de maio.

