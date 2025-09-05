Carreira

O protagonismo na universidade pode abrir portas na vida profissional e acelerar seu desenvolvimento

Empresas buscam profissionais que tomam iniciativa, lideram mudanças e aceleram seu desenvolvimento

Programa da Saint Paul transforma férias em experiência real de negócios para jovens de 15 a 18 anos (Freepik)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 09h45.

A capacidade de assumir a iniciativa deixou de ser apenas uma qualidade desejável e passou a ser um critério decisivo para a ascensão profissional. 

O protagonismo, entendido como a habilidade de direcionar a própria trajetória, identificar oportunidades e agir de forma responsável, está no centro das estratégias de desenvolvimento de carreira e liderança. 

Segundo especialistas, o profissional protagonista não se limita a executar tarefas. Ele aprende continuamente, busca autodesenvolvimento, enfrenta desafios com resiliência e mantém foco em objetivos de longo prazo. 

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite! 

Essas atitudes fazem com que seja lembrado para novos projetos, promoções e oportunidades de liderança.

Como o protagonismo acelera o crescimento

Adotar uma postura protagonista garante visibilidade e reconhecimento dentro das organizações. Profissionais que se posicionam como solucionadores de problemas constroem reputação de confiança e conquistam espaço em decisões estratégicas.

Outro ponto é o aprendizado contínuo. Quem busca se desenvolver de maneira ativa expande competências, aumenta sua autonomia e se torna mais preparado para lidar com mudanças.

Além disso, o protagonismo funciona como porta de entrada para novas oportunidades. Em processos seletivos e avaliações internas, a capacidade de assumir responsabilidades e propor melhorias pesa tanto quanto habilidades técnicas.

O elo entre protagonismo e liderança

Quando conectado à liderança, o protagonismo ganha ainda mais relevância. Empresas não procuram apenas gestores capazes de administrar rotinas, mas sim líderes que inspirem, proponham mudanças e engajem equipes. 

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Nesse sentido, tomar iniciativa não é apenas uma ferramenta de crescimento individual, mas também uma competência que molda culturas organizacionais mais inovadoras e colaborativas.

Esse alinhamento reforça o protagonismo como uma das competências centrais para jovens em início de carreira e para executivos que desejam consolidar posições de destaque.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que esse jovem ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI

